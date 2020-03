Zieliński o krok od nowej umowy

Negocjacje w sprawie nowej umowy Piotra Zielińskiego trwają już od wiele miesięcy. W ostatnich dniach nastąpił jednak pewien przełom i wydaje się, że reprezentant Polski jest już o krok od podpisania kontraktu.

W ramach nowego porozumienia pomocnik podniesie przede wszystkim swoje zarobki. Do tej pory 25-latek pobierał z klubowej kasy około miliona euro. Wraz z nowymi warunkami ta kwota wzrośnie do 2,5 milionów euro, co już wygląda o niebo lepiej. Dzięki tym warunkom „Zielu” zwiąże się z włoskim klubem do 2024 roku.

Póki co brakuje nadal podpisu, a kością niezgody wciąż pozostaje klauzula odstępnego. Napoli oczekuje bowiem wpisania jej w wysokości 100 milionów euro, podczas gdy sam Piotrek oczekuje opcji wykupu na poziomie 60 milionów euro. Mimo to włoskie media donoszą, że kompromis jest możliwy i najprawdopodobniej obie strony spotkają się gdzieś pośrodku.

Zieliński nie będzie jedynym zawodnikiem, który za jakiś czas podpisze nowy kontrakt. Dwa dni temu doszło bowiem do spotkanie Driesa Mertensa z prezesem Napoli Aurelio De Laurentiisem. Podczas rozmów osiągnięto porozumienie w sprawie przedłużenia aktualnego zobowiązania na dodatkowe dwa lata.

„Di Marzio” poinformował, że Belg otrzymał propozycję o wartości 4,5 miliona euro rocznie, wraz z dodatkowymi bonusami w postaci miliona euro.