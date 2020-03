Dobry znajomy, możliwy przeciwnik na Euro i finalista ubiegłej edycji turnieju. Przegląd rywali w Lidze Narodów!

We wtorek reprezentacja Polski poznała przeciwników w Lidze Narodów. Od września nasza kadra rywalizować będzie na tym turnieju z Bośnią i Hercegowiną, Włochami oraz Holandią. Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że Polacy nie mogą liczyć na taryfę ulgową. Jak wyglądały poprzednie mecze “Biało-Czerwonych” z tymi rywalami?

Włosi są nam dość dobrze znani. To przecież z kadrą Roberto Manciniego walczyliśmy podczas pierwszej edycji Ligi Narodów. Patrząc zarówno na wyniki, jak i na grę naszej reprezentacji, starcia z Włochami nie wyglądały najgorzej. W Bolonii zawodnicy Jerzego Brzęczka zremisowali 1-1 po golu Piotra Zielińskiego i trafieniu Jorginho z rzutu karnego. W Chorzowie górą byli goście, którzy zwycięstwo zagwarantowali sobie tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego dzięki bramce Cristiano Biraghiego.

Z tą kadrą w XXI wieku łącznie mierzyliśmy się cztery razy. Bilans nie jest tragiczny – jedno zwycięstwo, jeden remis oraz dwie porażki. “Biało-Czerwonym” udało się wygrać w 2003 roku, a bramki dla Polaków strzelili wtedy Jacek Bąk, Tomasz Kłos i Jacek Krzynówek (mecz zakończył się zwycięstwem 3-1).

Zdecydowanie lepiej wspominać możemy potyczki z Bośnią i Hercegowiną. Wystarczy powiedzieć, iż z tą kadrą Polska ani razu nie przegrała. Warto jednak zaznaczyć, iż z przyszłymi grupowymi rywalami w Lidze Narodów mierzyliśmy się zaledwie trzy razy. W ostatnim spotkaniu (rozgrywanym w 2011 roku) padł wynik 1-0, a bramkę dla naszej kadry strzelił wtedy Waldemar Sobota.

Możliwy rywal na Euro

Co ciekawe, istnieje prawdopodobieństwo, że przed Ligą Narodów, Polska stoczy jeden bój z Bośnią i Hercegowiną. Kadra ta znalazła się bowiem w barażach do Euro 2020. Triumfator ścieżki B trafi do grupy z “Biało-Czerwonymi”. Bośnia musi jednak najpierw pokonać Irlandię Północną, a następnie wygrać w z triumfatorem rywalizacji Słowacja-Irlandia.

Ostatni, teoretycznie najsilniejszy przeciwnik to Holandia, która została wylosowana z pierwszego koszyka. Z kadrą prowadzoną obecnie przez Ronalda Koemana mierzyliśmy się w XXI wieku zaledwie raz. W 2016 roku Polska przegrała w Gdańsku towarzyski mecz 1-2. Gole dla rywali zdobywali wtedy Vincent Janssen oraz Georginio Wijnaldum. Dla “Biało-Czerwonych” strzelił natomiast Artur Jędrzejczyk.