Nowy lider, duże problemy. Rozliczamy Serie A: luty

Dużo dzieje się we włoskiej piłce. Jesteśmy świadkami emocjonującej walki o tytuł mistrzowski. Rywalizacja najlepszych drużyn na ten moment jest jednak jedynie tłem. Wszystko za sprawą problemów związanych z koronawirusem. Kolejki Serie A są przekładane, dlatego sytuacja niektórych drużyn nie jest za ciekawa. Zapraszamy na podsumowanie lutego w wykonaniu ekip z Półwyspu Apenińskiego.

Sprawa jest bardzo poważna. Wtorkowe doniesienia mediów sugerują, iż rozgrywki Serie A mogą zostać zawieszone nawet na miesiąc. Co to oznacza w praktyce? Anulowanie kampanii 2019/2020. Przerwa w grze na tak długi okres powoduje, że drużyny nie miałyby już po prostu czasu na rozegranie zaległych meczów. W szczególności, że latem będziemy świadkami mistrzostw europy, dlatego sezon nie może zostać przedłużony. Skupmy się jednak na obecnej sytuacji, czyli podsumowaniu. W lutym błyszczała przede wszystkim ekipa Lazio, która marzec rozpoczęła na pierwszym miejscu w lidze.

Mając nawet na uwadze obecną sytuację w kraju, zapewne nikt nie spodziewał się, że na początku marca liderem Serie A będzie Lazio. Zespół z Rzymu spisuje się w tym sezonie wyśmienicie, co potwierdza ligowa tabela. Prawdziwą wisienką na torcie drużyny Simone Inzaghiego jest oczywiście triumf z Interem. Gracze Lazio wygrali na własnym obiekcie z podopiecznymi Antonio Conte 2-1. To zwycięstwo odbiło się szerokim echem w całej lidze. Był to bowiem jasny sygnał – Lazio jest realnym kandydatem do triumfu w Serie A.

Nikt nie ma wątpliwości, iż środki ostrożności związane z koronawirusem są we Włoszech potrzebne. Nie można ryzykować zdrowiem piłkarzy, trenerów i kibiców. Dlatego też, wiele spotkań ubiegłego miesiąca zostało przełożonych. Niektóre regiony w kraju są zagrożone zakażeniem w większym stopniu, dlatego w skrajnych przypadkach niemożliwa jest nawet gra przy pustych trybunach.

Z jednej strony niektóre decyzje wydają się jak najbardziej słuszne, z drugiej budzą pewne kontrowersje. Nie wygląda bowiem najlepiej to, iż większość zespołów nie rozgrywa swoich spotkań. Jeżeli sytuacja jest na tyle trudna, to chyba lepszym rozwiązaniem wydaje się przełożenie całej kolejki. Przy takiej decyzji, szanse zostałyby bardziej wyrównane. Tymczasem np. Inter ma już na swoim koncie dwa zaległe spotkania. Powoli ekipie z Mediolanu wyczerpują się terminy. Warto bowiem pamiętać, że gracze Conte walczą cały czas w Lidze Europy oraz Pucharze Włoch.

Największy kozak: Cristiano Ronaldo

Nawet osobie, która nie przepada za Cristiano Ronaldo, obecna forma Portugalczyka nie może nie imponować. To w dużej mierze dzięki 35-latkowi Juventus cały czas utrzymuje się w ścisłej czołówce tabeli. Były piłkarz Realu z wielkim impetem rozpoczął nowy rok.

Cristiano Ronaldo has scored in every Serie A game in 2020. pic.twitter.com/sQUg9s5kUK

Do 26 lutego trwała seria spotkań Ronaldo ze zdobytą bramką. Za każdym razem, gdy Cristiano pojawiał się na murawie, zawodnik “Starej Damy” kończył spotkanie ze strzelonym golem. Imponujący marsz Portugalczyka przerwał Lyon w Lidze Mistrzów.

Trzeba pamiętać, że mówimy o rozgrywkach ligowych. Tutaj Ronaldo zanotował trzy spotkania, w których strzelił cztery gole. 35-latek miał zarówno ogromny wpływ na zwycięstwa z Fiorentiną oraz SPAL. Trafienie ofensywnego gracza nie uchroniło jednak drużyny przed porażką z Veroną.

Najlepszy trener: Simone Inzaghi

Wybór nie był łatwy, gdyż zarówno Lazio, jak i Atalanta w lutym spisywały się dobrze. Postawiliśmy jednak na szkoleniowca ekipy z Rzymu, gdyż gracze Simone Inzaghiego rozegrali większą liczbę ligowych spotkań. Chylimy jednak czoła przed wynikami Gasperiniego. W szczególności, że drużyna rywalizowała także w Lidze Mistrzów.

🇮🇹 For the first time in history, 2 members of the same family are coaching teams that are leading Serie A and Serie B at the same time.

Simone Inzaghi is leading the way with Lazio and Filippo is doing the same with Benevento. pic.twitter.com/iYGelBxL0G

— Oddschanger (@Oddschanger) March 2, 2020