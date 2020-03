Sezon Serie A zostanie zakończony?!

Sytuacja we Włoszech zmienia się niczym w kalejdoskopie. Dziś przed południem pojawiły się informacje o tym, że zaległe spotkania z poprzedniej kolejki Serie A zostaną rozegrane w nadchodzący weekend. Wieczorne doniesienia całkowicie to wykluczają. Możliwe jest zatem przerwanie zmagań lub, co najgorsze, zakończenie sezonu.

Koronawirus to nie przelewki, a włoski rząd reaguje na ostatnie wydarzenia z dużą dozą bezpieczeństwa. Przełożone mecze włoskiej ekstraklasy to najprawdopodobniej jedynie początek. Według najnowszych doniesień, specjalna komisja zdrowia powołana przez Giuseppe Conte, zasugerowała odwołanie wszystkich imprez masowych w kraju. Wiąże się to także ze spotkaniami Serie A czy Serbie B. Takie zawieszenie miałby potrwać do marca.

Co zatem dalej z ligą? Jeśli przez miesiąc wszystkie rozgrywki zostaną „zamrożone”, to istnieją małe szanse, aby sezon został dokończony. Musimy pamiętać przede wszystkim o EURO, które także nie może zostać odsunięte w czasie. Kalendarz piłkarskich rozgrywek nie uznaje takiego terminu, a brak rozegrania choćby jednej kolejki w najlepszych ligach powoduje spore problemy.

Wygląda więc na to, że włoska liga może zostać zwyczajnie anulowana. Wówczas tak jak w przypadku lig w czasach II wojny światowej, zostałyby one po prostu zakończone, a dany sezon tak jakby nigdy się nie odbył. Największe rozczarowanie w takim przypadku odczuwaliby zapewne piłkarze Lazio, którzy mają spore szanse na zwycięstwo w lidze. To drastyczne rozwiązanie, ale czym jest ludzkie życie przy tak banalnej sprawie jak piłka nożna?