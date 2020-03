Sensacja w Pucharze Niemiec. Ekipa z czwartej ligi awansowała do półfinału!

Panuje opinia, iż pucharowe zmagania we wszystkich krajach rządzą się swoimi prawami. Patrząc na ostatni wynik w Niemczech, trudno się nie zgodzić. Do półfinału DFB Pokal awansowała bowiem drużyna, która na co dzień rywalizuje na poziomie czwartej ligi. Gracze FC Saarbrucken pokonali na własnym obiekcie drużynę z Bundesligi, ekipę Dusseldorfu.

Sporą sensację klub z Regionalliga Sudwest sprawił już w 1/16 finału Pucharu Niemiec, pokonując inny zespół z najwyższej klasy, FC Koeln. Piłkarze Saarbrucken dostarczają swoim kibicom mnóstwo emocji w trakcie tegorocznej edycji DFB Pokal. Wystarczy powiedzieć, że zarówno w potyczce z Koeln, jak i w starciu we wcześniejszej rundzie z Regensburg, piłkarze Saarbrucken awansowali dzięki bramkom na 3-2 (w obu przypadkach) w ostatnich fazach meczu.

Emocji nie zabrakło także w ćwierćfinale. Gracze z czwartej ligi wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie za sprawą gola Janicke’a. Goście zdołali wyrównać tuż przed końcem regulaminowego czasu gry. Do siatki trafił Jorgensen.

Gdy wydawało się, że faworyci dopną swego w trakcie dogrywki, obu ekipom nie udało się przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Byliśmy zatem świadkami serii rzutów karnych. W konkursie jedenastek lepiej spisali się gospodarze. Tym samym zawodnicy Sarbrucken sprawili ogromną sensację, meldując się jako pierwsza drużyna w historii Pucharu Niemiec w półfinale tych rozgrywek, będąc zespołem z czwartej ligi.

1 – FC Saarbrücken are the first team ever from the fourth league to advance to the semi-final of the DFB Pokal. Premiere. #DFBPokal @ersterfcs pic.twitter.com/gcZ95q3toy

— OptaFranz (@OptaFranz) March 3, 2020