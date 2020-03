Terminarz Ligi Narodów. Kiedy i z kim zagrają Polacy?

Wczoraj poznaliśmy przeciwników Polski w kolejnej edycji Ligi Narodów. Nasza kadra rozegra po dwa spotkania z Bośnią i Hercegowiną, Włochami oraz Holandią. Na pierwszy rzut oka czekają nas trudne zmagania, tym bardziej biorąc pod uwagę obecną formę tych dwóch ostatnich reprezentacji.

Dziś rano opublikowany został także terminarz. Zgodnie z ustaleniami Ligę Narodów rozpoczniemy 4 września od meczu z Holandią. Cały cykl zakończymy także przeciwko „Oranje”. Pełna rozpiska meczów wygląda w następujący sposób:

4.09.2020: Holandia — Polska

7.09.2020: Bośnia i Hercegowina — Polska

8.10.2020: Polska — Włochy

11.10.2020: Polska — Bośnia i Hercegowina

14.11.2020: Włochy — Polska

17.11.2020: Polska — Holandia

Reprezentacje zostały podzielone na cztery grupy, a tylko zwycięzcy każdej z nich awansują do półfinału rozgrywanego w czerwcu przyszłego roku. Dodatkowo zwycięzcy grup w ligach B, C i D uzyskają awans do wyższej dywizji, a zespoły z dywizji A i B zostaną zdegradowane. Nieco inaczej oczywiście wygląda to w dywizjach C i D.

Jeśli nasi kadrowicze zajmą pierwsze miejsce w grupie, to zagrają oczywiście w turnieju finałowym. Został on zaplanowany konkretnie od 2 do 6 czerwca w 2021 roku.