Rekonwalescencja Roberta Lewandowskiego przebiega zgodnie z planem. Ma wrócić na ważny mecz ligowy!

Robert Lewandowski w rywalizacji z Chelsea nabawił się kontuzji. Tym samym, napastnik Bayernu opuści wszystkie marcowe spotkania swojej drużyny. Zarówno sympatycy “Bawarczyków”, jak kibice reprezentacji Polski, nie mają się czego obawiać. Według mediów, rekonwalescencja Roberta przebiega zgodnie z planem. Lewandowski ma wrócić na ważną potyczkę z Borussią Dortmund.

Napastnik ekipy z Monachium rozegrał świetny mecz przeciwko Chelsea. Najlepszy gracz niemieckiego zespołu zdobył gola oraz zaliczył dwie asysty, przyczyniając się w znacznym stopniu do zwycięstwa nad “The Blues” 3-0. Wydaje się, że kwestia awansu do ćwierćfinału jest już rozstrzygnięta. W najbliższych tygodniach Bayern może zatem skupić się na ligowych zmaganiach.

W szczególności, że drużyna musi radzić sobie bez najważniejszego ogniwa. Jak na razie, podopieczni Flicka nie zawodzą. Zespół wygrał 6-0 potyczkę z Hoffenheim oraz awansował do półfinału Pucharu Niemiec po zwycięstwie nad Schalke.

Spoglądając na formę “Bawarczyków”, klub zapewne skupia się przede wszystkim na wyjazdowym starciu z Borussią Dortmund, które będzie mieć miejsce 4 kwietnia. Jak informuje “Kicker”, Robert Lewandowski powinien wrócić na to spotkanie. Polak w czwartek przejdzie badanie rezonansem magnetycznym. Co istotne, napastnik nie odczuwa żadnego bólu, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by 31-latek nie pojawił się na murawie zgodnie z planem.