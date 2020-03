Kolejny klub w rękach City Football Group? Spółka zamierza wkroczyć do francuskiej piłki!

Działalność City Football Group może robić wrażenie. Spółka szturmem wkroczyła do europejskiego futbolu, wykupując udziały w Manchesterze City. Dobrze rozwijający się projekt spowodował, iż grupa działa na wielu frontach. Według ostatnich doniesień, francuska ekipa Nancy może trafić w ręce wielkiej spółki.

Jak wyglądają udziały City Football Group w poszczególnych zespołach? Firma ma całkowity wpływ na funkcjonowanie Manchesteru City, Melbourne City oraz Montevideo City Torque. Dodatkowo, większe udziały spółka posiada w New York City oraz Mumbai City. Swój wkład City Football Group ma także w Tokohama Marinos, Girona FC oraz Sichuan Jiuniu F.C.

Wygląda na to, że spółka zamierza wkroczyć szturmem do kolejnej, czołowej ligi w Europie. Jak informuje L’Equipe, firma chce wykupić francuski klub Nancy, by zbudować godnego rywala dla PSG. Spekulacje mediów potwierdził nawet prezydent klubu – Tak jak podkreślałem wielokrotnie publicznie, Rozmawiam z potencjalnymi kupcami od jakiegoś czasu. Sprzedaż klubu idzie w dobrym kierunku, a cała sprawa mocno przyspieszyła.

Ekipa Nancy rywalizuje obecnie w drugiej lidze francuskiej. Zespół plasuje się na czternastym miejscu w tabeli, więc awans do najwyższej klasy rozgrywkowej jest praktycznie niemożliwy. Tym samym, ewentualny szturm na Ligue 1 możemy zaobserwować dopiero podczas sezonu 2020/2021.