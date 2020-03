Problemy finansowe Lechii. Z klubu odejdzie aż dwóch piłkarzy

Lechia Gdańsk przechodzi poważne zmiany w ostatnich miesiącach. Klub prowadzony przez Piotra Stokowca zimą pożegnał się z kilkoma zawodnikami, a część z nich jedynie oczekiwało na rozwiązanie kontraktu. Między innymi ten przypadek dotyczył Rafała Wolskiego, który zakończył właśnie przygodę z gdańskim klubem. Za jego przykładem podąży niebawem najprawdopodobniej Sławomir Peszko.

Pod koniec lutego pojawiły się informacje, że czterech graczy złożyło oficjalne wezwania do zapłaty. Byli to Artur Sobiech, Sławomir Peszko, Błażej Augustyn i Rafał Wolski. Ten pierwszy w zimowym okienku opuścił klub na rzecz Fatih Karagumruk, więc jego sprawa została puszczona w niepamięć. Zaległości dotyczą jednak większości drużyny, lecz jak zwykle w takich sytuacjach bywa, inni gracze oczekiwali na zaległe wynagrodzenia. Do końca 2019 roku część pensji została uregulowanych, ale czas płynął, a następne pensje nadal nie wpływały.

Zgodnie z doniesieniami „Interii”, Lechia ponownie spóźniła się z wypłatami i Peszko, Wolski oraz Augustyn złożyli do PZPN odpowiednie dokumenty, które uruchomiły procedurę rozwiązania kontraktu ze względu na zaległości płacowe. Kontrakt Wolskiego został ostatecznie rozwiązany i teraz Lechia musi borykać się z zobowiązaniami finansowymi aż do czerwca 2021 roku, ponieważ do tej daty pierwotnie trwał kontrakt pomocnika.

Następnym zawodnikiem w kolejce będzie najprawdopodobniej Peszko. Były reprezentant Polski jednak spóźnił się i złożył odpowiednie oświadczenia po terminie, więc jego sytuacja jest nieco bardziej zawiła

Obaj piłkarze do tej pory trenowali w rezerwach klubu, a Peszko był łączony do poniedziałku z przenosinami do Widzewa. Ostatecznie ten transfer nie wypalił, ale jeśli piłkarz rozwiąże kontrakt odpowiednio wcześnie, wówczas na zasadzie wolnego transferu będzie mógł przenieść się do Łodzi.