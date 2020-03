Arkadiusz Milik trafi do ligowego rywala?

Ze względu na swoją sytuację kontraktową, Arkadiusz Milik może wzbudzić zainteresowanie wielu czołowych zespołów w Europie. Polski napastnik ma ważną umowę tylko do końca czerwca 2021 roku. Jak na razie, nic nie wskazuje na to, by piłkarz związał się na dłużej z Napoli. Całą sytuację może wykorzystać np. Inter. Według włoskich mediów, zespół z Mediolanu rozważy sprowadzenie reprezentanta Polski.

Spoglądając na statystyki Milika z tego sezonu, liczba zdobytych bramek może nie robić specjalnego wrażenia. Arkadiusz do tej pory strzelił 12 goli we wszystkich rozgrywkach. Jeśli jednak zwrócimy uwagę na liczbę spędzonych minut na boisku, sprawa nabiera zupełnie innego znaczenia. Milik rozegrał nieco ponad 1500 minut. Oznacza to, iż Polak ma bardzo dobry przelicznik trafień na minuty.

Nie zaskakują zatem doniesienia mediów dotyczące zmiany klubu. Umowa 26-latka kończy się po sezonie 2020/2021. Przedstawiciele Napoli jak na razie nie osiągnęli nawet wstępnego porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu. Ekipa z Neapolu uzgodniła natomiast warunki z Driesem Mertensem. Dalszy pobyt Belga w zespole oraz transfer Andrea Petagny mogą sugerować, iż Arkadiusz rzeczywiście pożegna się z drużyną.

Sytuację może wykorzystać Inter. Jak informuje serwis “football-italia”, ekipa prowadzona przez Antonio Conte rozważa sprowadzenie napastnika. W Mediolanie raczej nie zostanie wypożyczony z Manchesteru United Alexis Sanchez. Dodatkowo Lautaro Martinez wzbudza zainteresowanie Realu Madryt i Barcelony. Te dwa czynniki skłaniają Inter do bacznego obserwowania rynku.