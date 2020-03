Polski duet w Kazachstanie rozpoczął sezon. Konrad Wrzesiński z golem

Liga kazachska wróciła po przerwie zimowej, a z nią dwóch Polaków. Kajrat Ałmaty wygrał 2:1 z FK Taraz, a główną rolę w meczu odegrał Konrad Wrzesiński.

Kajrat w poprzednim sezonie prawie do końca rozgrywek walczył o to, by dogonić Astanę i zdobyć mistrzostwo Kazachstanu. Ostatecznie to się nie udało. Zespół z Ałmat zajął drugie miejsce na zakończenie sezonu, tracąc do podopiecznych Michala Bilka zaledwie jeden punkt.

Konrad Wrzesiński, który do Kajratu trafił rok temu z Zagłębia Sosnowiec, od samego początku jest kluczową postacią drużyny. Dzisiejsze spotkanie było zresztą na to dowodem. Skrzydłowy otworzył wynik meczu z Tarazem, zdobywając pierwszą bramkę dla zespołu w nowym sezonie. Skrzydłowy spędził na boisku 75. minut, po czym zastąpił go Kamo Howhannisjan.

Cały mecz z kolei rozegrał Jacek Góralski. Reprezentant Polski trafił niedawno do Kajratu z Łudogorca Razgrad za kwotę miliona euro.

Niestety, w tym sezonie kazachskiej ekstraklasy prawdopodobnie zabraknie Piotra Grzelczaka. Były piłkarz Lechii Gdańsk w ubiegłym sezonie spadł z ligi z FK Atyrau. Zespół jest jednak głównym pretendentem do awansu.

Fot. Facebook/Konrad Wrzesiński