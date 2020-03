Manchester City reaguje na zakaz gry w LM. Ogromne podwyżki dla największych gwiazd

Tuż po oficjalnej decyzji o wykluczeniu Manchesteru City z dwóch kolejnych edycji Ligi Mistrzów rozpoczęto spekulacje na temat tego, czy najważniejsi gracze Pepa Guardioli zostaną na Etihad Stadium. Wszystko na to wskazuje, że o żadnych gwałtownych zmianach nie ma mowy, a hiszpański szkoleniowiec w przyszłej kampanii będzie mógł skorzystać z podobnej kadry.

Zgodnie z doniesieniami „Daily Mail”, City ma zamiar jak najszybciej przekonać Kevina De Bruyne’a i Raheema Sterlinga do podpisania nowych kontraktów. Ma się to oczywiście wiązać naturalnie z podwyższonym ich wynagrodzeniem. Taka decyzja poniekąd może oczywiście nieco dziwić, ponieważ obaj piłkarze mają ważne umowy na trzy następne lata, lecz taki ruch ma niejako pokazywać, że klub jest zdeterminowany, aby utrzymać najlepszych graczy.

Rozmowy powinny ruszyć tuż po dwumeczu z Realem Madryt. Umowa Sterlinga jest warta 300 tysięcy funtów tygodniowo z dodatkami, a De Bruyne zarabia gwarantowaną kwotę 280 tysięcy. Anglik oraz Belg mogą liczyć zatem na jeszcze lepsze zarobki, co najprawdopodobniej przebije tygodniówkę De Gei, który pobiera 350 tysięcy funtów w tym samym przedziale czasowym.

Czy to odstraszy Real Madryt, który monitoruje sytuację tych graczy? Trudno to powiedzieć. Przedstawiciel Sterlinga, Aidy Ward, tuż po decyzji UEFA przyznał, że jego klient nie zajmuje się plotkami transferowymi i ma zamiar kontynuować swoją karierę w Manchesterze. Sprawy w futbolu szybko ulegają jednak zmianie. Mimo to wygląda na to, że sytuacja póki co została uspokojona.