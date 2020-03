Adam Buksa z premierową bramką za Oceanem!

Adam Buksa był jedną z największych rewelacji rundy jesiennej polskiej ekstraklasy i jednocześnie jednym z tych, których utrata zabolała fanów naszej ligi najbardziej. Przenosiny do MLS być może nie wydawały się szczytem ambicji, jednak nic bardziej mylnego.

Poza czterema milionami dolarów, jakie dostała Pogoń, Buksa mógł liczyć na gwiazdorski kontrakt. Został jednym z trzech graczy New England Revolution, których nie obowiązuje limit płac.

Pierwszy mecz sezonu przeciwko Montreal Impact, rozegrany 29 lutego, nie ułożył się po myśli klubu Polaka. Szansa na odbicie się po porażce 1:2 nadeszła już dziś, w starciu z Chicago Fire. Efekt? Zobaczcie sami.

BUKSAAAAAA 👏

Adam Buksa gets his first for @NERevolution. #NEvCHI pic.twitter.com/Fu0nrFSsgC

— Major League Soccer (@MLS) March 7, 2020