Z Premier League do… ligi norweskiej. Zaskakujące wypożyczenie Ralfa Faehrmanna!

Ralf Faehrmann na początku lipca trafił na wypożyczenie do Norwich. Beniaminek Premier League poświęcił trzy miliony euro, by sprowadzić niemieckiego bramkarza. Patrząc na budżet “Kanarków”, wydawało się, że Faehrmann otrzyma pierwszy plac. 31-latek nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w wyjściowym składzie. Dlatego też, piłkarz wrócił do Schalke, by trafić od razu do SK Brann, ekipy rywalizującej w Norwegii.

Samo wypożyczenie Faehrmanna z Schalke do Norwich podyktowane było bardzo dobrą postawą Alexandera Nuebela. Młody Niemiec jakiś czas temu uzgodnił warunki kontraktowe z Bayernem. 23-latek trafi do Monachium po zakończeniu rozgrywek. Można było przypuszczać, że zespół Schalke będzie musiał rozglądać się za nowym golkiperem. Do drużyny zimą nie trafił jednak żaden bramkarz.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Wrócił natomiast Ralf Faehrmann, który dość nietypowo, bo w marcu zakończył swoje wypożyczenie w Norwich. Doświadczony gracz rozegrał raptem jedno spotkanie w Premier League. Ralf nie zdołał wygryźć ze składu Tima Krula, który niedawno został bohaterem zespołu w starciu z Tottenhamem.

Powrót Faehrmanna do Schalke nie był bezpodstawny. Piłkarz trafił od razu do norweskiej ekipy SK Brann, gdzie dokończy sezon. Nowy zespół Ralfa to dziewiąta drużyna ubiegłej kampanii Eliteserien. Planowo nowe rozgrywki w Norwegii mają rozpocząć się na początku kwietnia.