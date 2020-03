[RELACJA LIVE] Cały skład Interu podda się kwarantannie – 11.03.2020

Koronawirus rozprzestrzenia się po całym świecie coraz bardziej, nie inaczej jest także w świecie piłki nożnej. Na dobrą sprawę czasami pojawia się kilka istotnych informacji w kwadrans, dlatego postanowiliśmy zrobić relację live, by zebrać wszystko w jednym miejscu. Zapis prowadzimy od kilku dni, więc można przejrzeć, jak pandemia wpływała na futbol już od 7 marca. Zapraszamy na relację z 11 marca.

Środa, 11 marca

01:04 – Zdaniem Javiera Matallanasa, dziennikarza AS-a już dziś UEFA może podjąć decyzję o zawieszeniu europejskich rozgrywek.

00:59 – W związku z wykryciem koronaworusa u Daniele Ruganiego, Inter Mediolan poinformował, że cały skład zespołu podda się kwarantannie. Do tego czasu wszelkie działania sportowe zostają zawieszone.

23:15 – Juventus poinformował za pośrednictwem swoim mediów, iż u jednego z zawodników “Starej Damy” wykryto koronawirusa. Tym piłkarzem jest Daniele Rugani. W związku z zaistniałą sytuacją rozpoczęto wszczęto potrzebne procedury.

18:30 – Hiszpańskie media donoszą, że jeśli rozgrywki Primera Division zostaną zawieszone, kluby stracą 1/4 dochodów z praw telewizyjnych.

18:10 – Wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi kibice za darmo zobaczą na platformie Ipla.

– W związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dotyczącym odwołania imprez masowych oraz mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 ze strony organów administracji publicznej do klubów Fortuna 1 Liga kierowane są rekomendacje dotyczące organizacji imprez sportowych uwzględniającą minimalną liczbę osób przebywających na stadionie w trakcie meczu (tj. osoby funkcyjne wymagane do prawidłowego przeprowadzenia zawodów). Najbliższe spotkania Fortuna 1 Liga odbędą się tym samym bez udziału publiczności…W tej wyjątkowej sytuacji telewizja Polsat podjęła decyzję o tym, aby oprócz 3 transmisji emitowanych na kanałach sportowych Polsatu, jeśli tylko warunki techniczne pozwolą, kibice mieli możliwość obejrzenia za darmo pozostałych meczów na stronie www.ipla.tv . Z każdego takiego stadionu zostanie wyemitowany sygnał z jednej kamery. Jest to wyjście naprzeciw społeczności kibiców Fortuna 1 Liga i będzie obowiązywało już od najbliższej kolejki ligowej – czytamy na oficjalnej stronie Fortuna 1 Ligi.

17:50 – Oficjalnie finał Pucharu Hiszpanii zostanie rozegrany w innym terminie, który poznamy w następnym tygodniu. Pierwotnie mecz miał być rozegrany 18 kwietnia.

⚠ OFICIAL | La Final de la #CopaDelRey, aplazada para asegurar que haya público en las gradas ℹ Más info: https://t.co/OD25LDmDv7 pic.twitter.com/7OUkjgx7FF — RFEF (@rfef) March 11, 2020

17:29 – FIFA podjęła decyzję, by przełożyć kongres, który pierwotnie miał odbyć się 5 czerwca w Addis Abebie. Federacja pragnie, by na spotkaniu pojawili się wszyscy członkowie, więc termin spotkania ustalono na 18 września w tym samym miejscu.

17:05 – Hiszpańskie media donoszą, że finał Copa del Rey zostanie przeniesiony na inny termin.

16.25 – UEFA oficjalnie informuje o przełożeniu dwóch spotkań Ligi Europy pomiędzy Sevillą i Roma oraz Interem i Getafe. Póki co nowa data nie jest jeszcze znana.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow. 🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸 — UEFA (@UEFA) March 11, 2020

15:58 – Dwóch członków drużyny koszykarskiej z Serie A – VL Pesaro zakażonych koronawirusem.

15:20 – Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski do lat 21 z Białorusią, zaplanowane na 30 marca 2020 roku w Suwałkach, zostało odwołane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski do lat 21 z Białorusią, zaplanowane na 30 marca 2020 roku w Suwałkach, zostało odwołane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Więcej 👉 https://t.co/PtTm1aUvGP pic.twitter.com/l9SEvq5Ex0 — PZPN (@pzpn_pl) March 11, 2020

14:44 – Polski Związek Pływacki odwołał wszystkie zawody do końca marca.

14:21 – La Liga bardzo poważnie rozważa zawieszenie rozgrywek.

La @LaLiga valora muy seriamente suspender la competición en las próximas horas. — Héctor Gómez 💯 (@Generaldepie_) March 11, 2020

14:00 – Zespół Nottingham Forest poinformował za pośrednictwem swoich mediów, iż wszyscy piłkarze , sztab oraz osoby pracujące w klubie przeszły testy na koronawirusa. Żaden z wyników nie był pozytywny

13:34 – Mazowiecki Związek Piłki Nożnej właśnie zawiesił rozgrywki do końca marca, czyli od III Ligi w dół.

13:30 – Roma ogłasza, że nie poleci do Hiszpanii na mecz z Sevillą.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC — AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

13:29 – Hiszpańska federacja zawiesiła rozgrywanie meczów organizowanych przez nią, czyli od Segudna Divison B w dół. Pytanie, co zrobią władze La Liga?

🚨 NOTA INFORMATIVA | La RFEF propone a la Comisión Delegada suspender todos los partidos de fútbol y fútbol sala no profesional de ámbito estatal. 🔗 https://t.co/c6QTN5FMHb pic.twitter.com/5ixkZ0oQGw — RFEF (@rfef) March 11, 2020

13:20 -W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Polski Związek Piłki Siatkowej postanowił zawiesić do odwołania zaplanowane mecze II ligi kobiet i II ligi mężczyzn.

13:13 – Legia Warszawa wydała komunikat, iż do końca marca zawiesza wszystkie wycieczki indywidualne i grupowe po stadionie.

13:04 – Oficjalnie! Piłkarz drugoligowego Hannoveru 96 ma koronawirusa. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to zawiesi wszystkie rozgrywki piłkarskie w Niemczech.

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. 👇 #NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

12:20 – Hiszpańskie media poinformowały, że Getafe na sto procent nie pojedzie do Mediolanu na mecz z Interem, który ma być rozegrany w ramach rozgrywek Liga Europy.

11:37 – Mecz Radomiak – Odra oficjalnie bez kibiców.

11:28 – Mateusz Miga na łamach TVP Sport poinformował, że możliwe jest wcześniejsze zakończenie sezonu PKO Ekstrakalsy

– Futbol w czasach koronawirusa schodzi na bardzo daleki plan. Musimy przygotować się na to, że kolejnym krokiem będzie zawieszenie rozgrywek PKO Ekstraklasy. PZPN szuka narzędzi prawnych, które umożliwią wcześniejsze zakończenie sezonu. Prezes Zbigniew Boniek jest mocno przejęty obecną sytuacją – czytamy na stronie TVP Sport.

10:32 – Kolejna nie piłkarska, ale sportowa informacja. Polska Liga Hokeja zawieszona.

Władze Polskiej Hokej Ligi w porozumieniu z wszystkimi klubami uczestniczącym w półfinałach fazy play-off podjęły decyzję o zakończeniu rozgrywek w tym sezonie.https://t.co/bppM064uoy — PZHL – PIHF (@PZHL) March 11, 2020

10:30 – Oczywiście nie jest to informacja stricte piłkarska, ale bardzo ważna dla obywateli. Premier Mateusz Morawiecki postanowił zamknąć wszystkie placówki oświaty na dwa tygodnie.

Premier @MorawieckiM: podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych od poniedziałku (16.03) na dwa tygodnie. pic.twitter.com/TpyxLgZ13X — Radio Białystok (@radiobialystok) March 11, 2020

10:00 – Przełożony mecz Arsenal – Manchester City

Dość niespodziewanie środowym spotkaniom Ligi Mistrzów miał towarzyszyć całkiem ciekawy mecz w Premier League. Potyczka Manchesteru City z Arsenalem nie odbędzie się zgodnie z planem. Rywalizację obu drużyn przełożono w celu zachowania środków ostrożności. Gracze „Kanonierów” mieli bowiem kontakt z zarażonym właścicielem Olympiakosu, Evangelosem Marinakisem.

08:00 – Co dalej z Euro 2020?

W związku z wybuchem koronawirusa w Europie, włoskie media biły na alarm, jeśli chodzi o EURO 2020. UEFA wygłosiła oczywiście stosowne oświadczenie, ale sytuacja jest na tyle zmienna, że trudno o jakiekolwiek oficjalne decyzje na trzy miesiące przed imprezą. Jak zatem mają wyglądać przygotowania do tego turnieju?

Na podstawie opinii otrzymanych od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) UEFA wierzy, że dane miasta mogą organizować mecze Euro 2020, jeśli posiadają infrastrukturę medyczną do leczenia pacjentów z COVID-19, a jednocześnie zapewniają niezbędne warunki, aby poradzić sobie z dziesiątkami tysięcy fanów.

