[RELACJA LIVE] Mecz młodzieżowej reprezentacji Polski odwołany – 11.03.2020

15:20 – Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski do lat 21 z Białorusią, zaplanowane na 30 marca 2020 roku w Suwałkach, zostało odwołane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

14:44 – Polski Związek Pływacki odwołał wszystkie zawody do końca marca.

14:21 – La Liga bardzo poważnie rozważa zawieszenie rozgrywek.

14:00 – Zespół Nottingham Forest poinformował za pośrednictwem swoich mediów, iż wszyscy piłkarze , sztab oraz osoby pracujące w klubie przeszły testy na koronawirusa. Żaden z wyników nie był pozytywny

13:34 – Mazowiecki Związek Piłki Nożnej właśnie zawiesił rozgrywki do końca marca, czyli od III Ligi w dół.

13:30 – Roma ogłasza, że nie poleci do Hiszpanii na mecz z Sevillą.

