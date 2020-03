Roma nie poleci do Hiszpanii na mecz Ligi Europy!

Koronawirus zaczyna paraliżować wszystkie rozgrywki. Jakiś czas temu pojawiła się informacja z obozu Getafe na temat niechęci podróży drużyny do Włoch. Roma z kolei nie może przylecieć do Hiszpanii, gdyż samolot ekipy z Rzymu nie otrzymał pozwolenia. Z tego też powodu, zespół z Serie A nie zjawi się w Sewilli.

Na czwartek zaplanowano szesnaście spotkań Ligi Europy. Na ten moment dwa mecze na 99% się nie odbędą. Mowa o potyczce Interu z Getafe oraz Sevilli z Romą. Prezes Getafe już we wtorkowy wieczór oznajmił, iż nie będzie ryzykować zdrowiem zawodników, dlatego jego drużyna nie zjawi się w Mediolanie. Opcja zmiany lokalizacji w błyskawicznym tempie wydaje się niemożliwa.

Odwrotna sytuacja wystąpiła w kontekście rywalizacji Sevilli z Romą. Rzymska ekipa nie otrzymała pozwolenia od władz lokalnych na przyjazd do miasta.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020