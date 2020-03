Mecz towarzyski reprezentacji Polski U-21 odwołany

Z powodu epidemii koronawirusa wiele spotkań w Europie zostało już rozegranych bez uczestnictwa kibiców bądź nawet odwołanych. Do tej drugiej grupy wlicza się mecz młodzieżowej reprezentacji Polski przeciwko Białorusi.

Mecz towarzyski kadry U-21 miał się odbyć 30 marca w Suwałkach. Choć w samym mieście jeszcze nie potwierdzono obecności koronawirusa. Decyzja została jednak podjęta ze względu na list Białoruskiego Związku Piłki Nożnej do PZPN-u.

Fragment listu został opublikowany na stronie “Łączy nas piłka”.

– Z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem, Minister Sportu Białorusi podjął decyzję o ograniczeniu wizyt sportowców w kilku europejskich krajach, w tym Polsce. W związku z tym informujemy, iż towarzyski mecz reprezentacji do lat 21 Polska – Białoruś nie będzie mógł się odbyć. Liczymy na zrozumienie tej decyzji i przepraszamy za wszelkie komplikacje, jakie niesie ze sobą decyzja Ministerstwa Sportu Białorusi. Jesteśmy gotowi do współpracy oraz ustalenia nowego terminu tego spotkania towarzyskiego. – można przeczytać w piśmie wystosowanym przez białoruską federację.

Wciąż nie ma jednak decyzji co do rozegrania meczu eliminacji do Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Trzy dni przed sparingiem z Białorusią podopieczni Czesława Michniewicza mieli się bowiem zmierzyć z Łotwą w Białymstoku.