Kluby I ligi zamykają stadiony. Mecze będą dostępne za darmo?

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, najbliższe mecze ekstraklasy odbędą się bez udziału kibiców. W ślady najwyższej klasy poszły kluby Fortuna I ligi. Jakie rozwiązania proponuje zarząd rozgrywek?



Z powodu koronawirusa, wszystkie kluby I ligi podjęły decyzję o zamknięciu stadionów. Jako ostatnie zdecydowały się na to GKS Tychy i Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Jakie rozwiązania przewiduje liga? O tym poinformowała w oficjalnym komunikacie.

Ze względu na zamknięcie stadionów z powodu pandemii koronawirusa, Polsat postara się o to, żeby wszystkie mecze, w miarę możliwości, pokazywano za darmo w serwisie Ipla. Z każdego stadionu ma być transmisja z jednej kamery.

– Osobiście dziękuję Dyrektorowi Marianowi Kmicie, że zdecydował się na pokazywanie wszystkich spotkań Fortuna 1 Liga. To potwierdza, że jako społeczność skupiona wokół naszych rozgrywek chcemy wspólnie znajdywać optymalne rozwiązania w obecnej sytuacji. W związku z tym kieruję również apel do naszych wspaniałych kibiców, aby w miarę swoich możliwości również pokazali swoje wsparcie dla klubów decydując się na pozostawienie środków z tytułu biletów na działalność bieżącą swoich klubów. To byłby z pewnością ważny gest w ich stronę. – powiedział prezes Fortuna I ligi, Marcin Janicki.

Ponadto zarząd ligi opracował modele, poprzez które kibice z ważnymi biletami na mecz będą mogli wymienić na klubowy produkt bądź przeznaczyć na jego rzecz. Tym samym każdy będzie mógł przekazać środki na akademię piłkarską bądź wymienić bilet na voucher na przyszłe mecze drużyny.

Pełna treść komunikatu na stronie 1liga.org.