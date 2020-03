Kiedy radość zamienia się w absolutny brak rozsądku – prezentuje Layvin Kurzawa

Liga Mistrzów to najbardziej elitarne rozgrywki, kojarzące się przede wszystkim z wielką piłką i wielkimi kibicowskimi emocjami. Fani marzą, by obejrzeć na żywo mecz UCL, usłyszeć na własne uszy jej hymn i zobaczyć w akcji najlepszych graczy. Tym razem nie wszędzie jest taka możliwość…

Z powodu koronawirusa podejmowane są coraz drastyczniejsze kroki, ale wciąż najbardziej oczywistym rozwiązaniem pozostaje gra bez udziału kibiców. Właśnie z tym musiało się mierzyć m.in. PSG w meczu, który decydował o awansie do ćwierćfinału Champions League.

Odrabianie strat bez dopingu własnych fanów jest sporą niedogodnością, ale PSG i tak podołało zadaniu, wygrało 2:0 i wyrzuciło Borussię Dortmund za burtę rozrywek. Fani, mimo że nie mogli wejść na stadion, zgromadzili się licznie pod nim. To oczywiście głupota, ale w przypadku kibiców nie jest czymś mocno zaskakującym.

Jest jednak w przypadku piłkarzy, a konkretniej jednego. Layvin Kurzawa, bo o nim mowa, ciesząc się z awansu postanowił… świętować sukces właśnie z kibicami, wybiegając przed Parc des Princes i obściskując się z nimi.

Layvin Kurzawa walks down to where the PSG fans are to celebrate with them. So much for COVID-19 protocol. (🎬@m_brandely) pic.twitter.com/xl0Yg2cRfL

— Get French Football News (@GFFN) March 11, 2020