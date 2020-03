[RELACJA LIVE] Koronawirus: Eredivisie zawieszone, kolejny gracz z Serie A zarażony – 12.03.2020

Koronawirus rozprzestrzenia się po całym świecie coraz bardziej, nie inaczej jest także w świecie piłki nożnej. Na dobrą sprawę czasami pojawia się kilka istotnych informacji w kwadrans, dlatego postanowiliśmy zrobić relację live, by zebrać wszystko w jednym miejscu. Zapis prowadzimy od kilku dni, więc można przejrzeć, jak pandemia wpływała na futbol już od 7 marca. Zapraszamy na relację z 12 marca.

Czwartek, 12 marca

15:55 – Rozgrywki Eredivisie zawieszone do 31 marca.

15:52 – Według informacji ESPN, gwiazda Utah Jazz, Donovan Mitchell jest zarażony koronawirusem. To pokłosie nieodpowiedzialnego zachowania Rudy’ego Goberta.

15:30 – Piłkarz Sampdorii, Manolo Gabbiadini zarażony koronawirusem.

15:07 – U kilku piłkarzy Leicester występuje podejrzenie zarażaniem koronawirusem. Zawodnicy są odizolowani od reszty zespołu.

15:02 Drugi przypadek zarażenia koronawirusem w ekipie Hannoveru 96. Tym razem jest to Jannes Horn.

14:56 – Zawodnicy Legionovii Legionowo odmówili wyjazdu na mecz przeciwko Górnikowi Polkowice – poinformował serwis Sport.pl

14:49 – Rozgrywki piłkarskie w Norwegii zostały zawieszone do 15 kwietnia. Reprezentacja kraju nadal chce jednak rywalizować w barażach do Euro.

14:35 – To koniec zmagań w skokach narciarskich. Zawody Raw Air odwołane, co oznacza, iż Stefan Kraft został triumfatorem Kryształowej Kuli.

14:34 – We wtorek odbędzie się specjalna wideokonferencja UEFY w związku z koronawirusem. Na temat dalszych losów europejskiej piłki będą dyskutować wszystkie federacje.

13:54 – Według informacji “The Telegraph”, wszyscy zawodnicy jednego z klubów Premier League przeszli dzisiaj testy na koronawirusa. U trzech zawodników pierwszego zespołu pojawiły się bowiem symptomy zakażenia.

13:14 – Rozgrywki ligi rumuńskiej zostały zawieszone do 31 marca.

13:10 – Jak informuje “Marca”, UEFA podejmie decyzję, by zawiesić zmagania w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy.

12:45 – W czwartkowe południe odbyło się spotkanie PZPN w kontekście dalszych zmagań najwyższych lig w kraju. Piłkarze nadal będą rywalizować, bez udziału publiczności, twierdzi portal 90minut.pl. Jeśli terminarz nie pozwoli dokończyć sezonu, to o losach ostatecznego wyglądu tabeli będzie decydować ostatnia, pełna rozegrana kolejka.

12:33 – Jeden z pracowników zespołu McLaren został zarażony koronawirusem. Z tego też powodu, team wycofał się z Grand Prix Australii.

12:15 – W Poznaniu zmarła pierwsza osoba naszego kraju zakażona koronawirusem.

12:06 – Ministerstwo naszego kraju apeluje o spokój. Żadna decyzja dotycząca zamykania sklepów nie zostanie podjęta.

12:04 – Zawieszono także rozgrywki ekstraklasy mężczyzn w koszykówce do 25 marca.

12:01 – LaLiga podjęła decyzję, by zawiesić rozgrywki przynajmniej na dwie najbliższe kolejki. Tyczy się to również Segunda Division.

11:51 – O zdrowy rozsądek apeluje stowarzyszenie kibiców Lecha Poznań. W związku z koronawirusem nie będzie organizowany żaden doping podczas meczu Lech-Legia. Dodatkowo zawieszone zostały rozgrywki WL Ligi, Drużyna Wiary Lecha, Sekcja Koszykówki Wiary Lecha, Wiara Lecha Rugby i Kibolska Sekcja Rowerowa zawiesza uczestnictwo w imprezach sportowych i treningach.

11:37 – U jednego z koszykarzy Realu Madryt wykryto koronawirusa. Jako że koszykarze mają styczność z piłkarzami, kwarantanną objęto również sekcję piłkarską. Mecz “Królewskich” z Eibarem najprawdopodobniej nie odbędzie się.

11:32 – Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że spotkanie barażowe Bośni i Hercegowiny z Irlandią Północną zostanie odwołane.

11:31 – Treningi zawiesił kolejny włoski klub, Sampdoria.

11:20 – Jeden z udziałowców włoskiego Interu zakomunikował, iż przekaże Włochom 300 tysięcy masek ochronnych i innych produktów medycznych.

11:19 – Roma podjęła decyzję, by zawiesić treningi zespołu do poniedziałku.

11:16 – Wstrzymano do odwołania rozgrywki PGNiG Superligi kobiet i mężczyzn w Polsce.

11:11 – Według informacji “The Times”, wszystkie mecze w Anglii odbędą się bez udziału publiczności. Nie ma na razie tematu zawieszenia zmagań ligowych.

11:10 – Środki ostrożności podjęto także w Belgii. Ligowe mecze mają zostać rozegrane bez publiczności, a finał pucharu jest przełożony. Z kolei rozgrywki amatorskie w kraju odwołano.

10:45 – Federacja duńskiej piłki nożnej podjęła decyzję, by zawiesić rozgrywki na trzech najwyższych poziomach w kraju. Piłkarze nie będą rozgrywać spotkań przez najbliższe dwa tygodnie.

9:30 – Władze NBA podjęły decyzję, by zawiesić rozgrywki. Decyzja wydaje się jak najbardziej słuszna. W szczególności, że jeden z graczy Utah Jazz, Rudy Gobert jest zarażony koronawirusem. Koszykarz jakiś czas temu drwił z zaistniałej sytuacji, dotykając wszystkie przedmioty na konferencji prasowej.

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.

Now, he has Coronavirus and the entire NBA season is suspendedpic.twitter.com/A22U5AgmBi

— Sports ReUp (@SportsReUp) March 12, 2020