[RELACJA LIVE] Nieodpowiedzialne zachowanie sportowców, zarażony piłkarz Juventusu zabrał głos – 12.03.2020

Koronawirus rozprzestrzenia się po całym świecie coraz bardziej, nie inaczej jest także w świecie piłki nożnej. Na dobrą sprawę czasami pojawia się kilka istotnych informacji w kwadrans, dlatego postanowiliśmy zrobić relację live, by zebrać wszystko w jednym miejscu. Zapis prowadzimy od kilku dni, więc można przejrzeć, jak pandemia wpływała na futbol już od 7 marca. Zapraszamy na relację z 12 marca.

Czwartek, 12 marca

9:30 – Władze NBA podjęły decyzję, by zawiesić rozgrywki. Decyzja wydaje się jak najbardziej słuszna. W szczególności, że jeden z graczy Utah Jazz, Rudy Gobert jest zarażony koronawirusem. Koszykarz jakiś czas temu drwił z zaistniałej sytuacji, dotykając wszystkie przedmioty na konferencji prasowej.

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.

Now, he has Coronavirus and the entire NBA season is suspendedpic.twitter.com/A22U5AgmBi

— Sports ReUp (@SportsReUp) March 12, 2020