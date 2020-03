Co dalej z EURO? Media informują o jednym rozwiązaniu

Pomimo przeróżnych oświadczeń ze strony UEFA, EURO 2020 stoi pod ogromnym znakiem zapytania z powodu koronawirusa. Wczorajsze informacje sugerowały, że nie ma żadnej możliwości przesunięcia turnieju na 2021 rok, ale media coraz częściej wymieniają taki scenariusz. Czy rzeczywiście czerwcowy turniej zostanie odwołany?

Póki co trudno nam cokolwiek przewidywać. Któż z nas bowiem miesiąc temu przypuszczał, że krajowe ligi zostaną wstrzymane, a spotkania w europejskich pucharach odwołane? Sytuacja zmienia się nie tylko z tygodnia na tydzień, ale z dnia na dzień, a liczba chorych nadal rośnie.

Na podstawie opinii otrzymanych od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) UEFA wierzy, że dane miasta mogą organizować mecze Euro 2020, jeśli posiadają infrastrukturę medyczną do leczenia pacjentów z COVID-19, a jednocześnie zapewniają niezbędne warunki, aby poradzić sobie z dziesiątkami tysięcy fanów. Przyszłe mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w 12 krajach, co zapewnia możliwość rozegrania większej liczby spotkań na jednym obiekcie.

Jednak co się stanie, kiedy do przykładowo maja wirus nadal będzie szalał w większości miast, w których zaplanowane są mecze? Póki co mało prawdopodobne wydaje się rozpoczęcie turnieju w Rzymie. Zgodnie z doniesieniami hiszpańskiej stacji radiowej „Cadena SER”, możliwe jest przeniesienie turnieju na 2021 rok. Jest to tym bardziej realne, że dziś pojawiła się informacja o odwołaniu meczu barażowego pomiędzy Bośnią i Hercegowiną a Irlandią Północną. Póki co nie jest to oczywiście oficjalna decyzja, ale takowa ma pojawić się w nadchodzących dniach.

Co natomiast z Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio? Poniekąd wirus w Azji jest wygaszany, ale musimy pamiętać, że do Japonii przylecą sportowcy z różnych środowisk. Światowy sport został zatem całkowicie skrępowany, lecz nie ma nic cenniejszego niż ludzkie zdrowie.