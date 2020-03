Niestety, kolejne dni przynoszą nam mało pozytywne doniesienia na temat koronawirusa. Niemalże co kilkanaście minut dowiadujemy się o odwołaniu spotkań, zawieszeniu rozgrywek czy braku treningów. Dotyka to także najlepsze zespoły w Europie tak jak Juventus. Dziś powody do obaw dostali z kolei kibice Realu Madryt.

Zgodnie z informacjami pochodzącymi od “El Chiringuito TV” w koszykarskiej drużynie Realu Madryt znajduje się zawodnik chory na koronawirusa. Natychmiast zarządzono kwarantannę nie tylko dla koszykarskiej sekcji, lecz także między innymi dla piłkarskiej. Wszyscy sportowcy natychmiast opuścili obiekty treningowe w Valdebebas, gdzie na co dzień przebywają sekcje „Los Blancos”.

Jutrzejszy mecz z Eibarem nie zostanie zatem rozegrany. Nie wiadomo, czy obecni zawodnicy piłkarskiej drużyny nie zarazili się od koszykarza, a władze ligi nie mogą pozwolić sobie na takie ryzyko. Naturalnie niepewny w takim wypadku wydaje się mecz Ligi Mistrzów Realu z Manchesterem City. Wszystko zatem wskazuje na to, że rozgrywki nie zostaną wznowione.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Jeszcze wczoraj wieczorem władze La Liga postanowiły, że najbliższe dwie kolejki zostaną rozegrane bez udziału kibiców, czekając na rozwój sytuacji. Decyzja o zawieszeniu rozgrywek miała się pojawić tylko wtedy, gdy ministerstwo zdrowia zabroni gry nawet na pustych stadionach. Dziś oficjalnie otrzymaliśmy informacje, że dwie kolejki kolejki zostają zawieszone, a decyzja o kontynuowaniu gry zapadnie dopiero po przerwie na reprezentacje.