Mimo rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2, rozgrywki PKO Ekstraklasy nie zostały zawieszone. Będą się odbywać po prostu bez udziału kibiców. Zdanie w tej sprawie zabrał Jakub Błaszczykowski.

W sobotę Wisła Kraków zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice. Kapitanem “Białej Gwiazdy” jest Jakub Błaszczykowski, którego ze względu na doświadczenie, inni ligowcy mogą traktować jako autorytet.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Wybitny reprezentant Polski postanowił zabrać głos w sprawie decyzji PZPN o niezawieszaniu rozgrywek ekstraklasy. Piłkarz bezpośrednio zwrócił się do władz polskiej piłki w liście, który umieścił na portalach społecznościowych.

Do Władz Polskiej Piłki.Po wielu przeprowadzonych rozmowach z kolegami zawodnikami i przedstawicielami wszystkich… Gepostet von Kuba Błaszczykowski am Donnerstag, 12. März 2020

Na obecną chwilę, w Polsce wykryto 51 przypadków obecności koronawirusa SARS-CoV-2. To oczywiście mniejsza liczba niż we Włoszech czy Hiszpanii, gdzie rozgrywki ligowe zostały zawieszone. Mimo to, ryzyko zakażenia kolejnych osób, także zawodników w niektórych przypadkach może okazać się dość spore. Apel kapitana Wisły Kraków jest więc jak najbardziej uzasadniony.

Fot. YouTube