Zespoły z drugiej ligi głosowały w sprawie dalszych rozgrywek!

Bardzo żywą dyskusję wywołała decyzja PZPN w sprawie kontynuowania sezonu. Związek podjął decyzję, by piłkarze PKO BP Ekstraklasy, Fortuny 1 Liga oraz 2 ligi grali dalej. Taki rozwój wydarzeń nie spodobał się wielu osobom związanym z polską piłką. Według doniesień Krzysztofa Stanowskiego, kluby z 2 ligi głosowały w poruszonej kwestii. Większość zespołu nie chce grać dalej.

O konsekwencjach związanych z decyzją PZPN informowaliśmy już jakiś czas temu. Drużyna Legionovii Legionowo zakomunikowała, że nie wyruszy w podróż do Polkowic, by rozegrać spotkanie z tamtejszym Górnikiem. Przedstawiciele GKS Katowice z kolei wysłali specjalne pismo do prezesa PZPN z prośbą o zawieszenie rozgrywek II ligi.

Jak poinformował Krzysztof Stanowski z “Weszło”, kluby z II ligi zagłosowały internetowo w sprawie rozgrywania kolejnych meczów. Wyniki są następujące. Chęć kontynuowania sezonu wykazują Górnik Polkowice, Widzew Łódź, Stal Stalowa Wola oraz Skra Częstochowa. Reszta ekip zagłosowała przeciwnie.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Postawa zespołów, które wyraziły chęć, nie może specjalnie zaskakiwać. Górnik Polkowice walczy o play-offy, a strata drużyny do szóstego miejsca wynosi trzy punkty. Stal Stalowa Wola oraz Skra Częstochowa to kluby rywalizujące z kolei o utrzymanie w lidze.

Patrząc na nastroje związane z decyzją PZPN, niewykluczone, że wkrótce nastąpi zmiana i rozgrywki zostaną zawieszone.