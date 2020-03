Mikel Arteta zarażony koronawirusem. Koniec z sezonem w Premier League?

W czwartkowy wieczór Premier League poinformowała w oficjalnym komunikacie, iż rozgrywki będą normalnie kontynuowane, razem z kibicami. Tuż po tej wiadomości Arsenal powiadomił piłkarski świat, że Mikel Arteta został zarażony koronawirusem.

Władze ligi mocno zaskoczyły swoim stanowiskiem. Wiele europejskich rozgrywek zawiesza zmagania z powodu koronawirusa. Tymczasem w Anglii niespecjalnie zwracali uwagę na bardzo niepokojącą sytuację na świecie.

Z pewnością będziemy świadkami zmiany decyzji Premier League. Arsenal poinformował bowiem, iż u szkoleniowca zespołu, Mikela Artety zdiagnozowano koronawirusa. Klub dodał również, że prawdopodobieństwo w kontekście zarażenia innych piłkarzy czy sztabu jest bardzo duże. Oczywiście ośrodek treningowy londyńskiej ekipy został zamknięty.

Na temat zaistniałej sytuacji wypowiedział się sam Mikel Arteta – To bardzo rozczarowująca sytuacja. Test jest wynikiem złego samopoczucia. Wrócę do pracy tak szybko, jak jest to możliwe.

Warto pamiętać, że jakiś czas temu Arsenal rozgrywał mecz z Olympiakosem w Lidze Europy. U właściciela greckiej ekipy, który był na meczu z Arsenalem, także wykryto koronawirusa.