[RELACJA LIVE] Koronawirus: PKO Ekstraklasa zawieszona! – 13.03.2020

Koronawirus rozprzestrzenia się po całym świecie coraz bardziej, nie inaczej jest także w świecie piłki nożnej. Na dobrą sprawę czasami pojawia się kilka istotnych informacji w kwadrans, dlatego postanowiliśmy zrobić relację live, by zebrać wszystko w jednym miejscu. Zapis prowadzimy od kilku dni, więc można przejrzeć, jak pandemia wpływała na futbol już od 7 marca. Zapraszamy na relację z 13 marca.

Piątek, 13 marca

13:34 – Jak informuje Jakub Białek, piłkarze Górnika Zabrze otrzymali od klubu nakaz dwutygodniowej kwarantanny.

12:49 – Doniesienia się potwierdziły. PKO Ekstraklasa została zawieszona do końca marca

📣 Ekstraklasa S.A. nie planuje wznowienia rozgrywek do końca marca 2020 roku. — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) March 13, 2020

12:43 – Bundesliga również została zawieszona, jednak najbliższa kolejka zostanie rozegrana.

12:41 – Zawieszono również najbliższą kolejkę I i II ligi.

Najbliższe kolejki I i II ligi odwołane https://t.co/lEiICpdh5R — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) March 13, 2020

12:35 – Według informacji Jakuba Białka, PKO Ekstraklasa została zawieszona!

12:33 – Jeden z kibiców Cracovii przekazał krakowskim szpitalom 1200 gogli ochronnych.

Nasz KIBIC przekazał krakowskim szpitalom 1200 gogli ochronnych. CHŁOPAKU JESTEŚ WIELKI! 😍 Gdy sytuacja z #KoronaWirus już się uspokoi będziemy chcieli się z Tobą spotkać! https://t.co/sfN5351KQ2 — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) March 13, 2020

12:26 – Wisła Płock: “W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie i życie całej społeczności piłkarskiej, Zarząd Wisły Płock przekazał piłkarzom oraz sztabowi szkoleniowo-technicznemu informację, że wyjście na mecz ligowy będzie dobrowolne.”

12:18 – W sobotę Bayern ma zmierzyć się w Bundeslidze z Unionem Berlin. Rozgrywki wciąż nie zostały zawieszone, do czego odniósł się Thiago Alcantara.

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport. — Thiago Alcantara (@Thiago6) March 13, 2020

12:05 – Premier League oficjalnie zawieszona do 4 kwietnia. Władze federacji wzięły pod uwagę wykryte w ostatnich godzinach przypadki.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR — Premier League (@premierleague) March 13, 2020

11:58 – Bild: U trenera Paderbornu pojawiły się symptomy koronawirusa. Lekarze zrobili mu testy i czekają na ich wynik. Podobne objawy ma również dwóch piłkarzy zespołu.

11:54 – Hiszpańska federacja zaleca wszystkim piłkarzom i klubom zawieszenie treningów.

11:47 – Jak informuje Tomasz Urban, piłkarze i trenerzy FC Nuernberg poddali się badaniom na obecność koronawirusa. Jeden z testów wyszedł pozytywnie.

Piłkarze i trenerzy Norymbergi poddali się we środę profilaktycznym testom na koronawirusa. Jeden z testów wyszedł pozytywnie. — Tomasz Urban (@tom_ur) March 13, 2020

11:46 – GP Bahrajnu oraz Wietnamu w Formule 1 zostały odwołane. Wcześnie anulowano również nadchodzące Grand Prix Australii.

11:44 – Football League zawiesiła rozgrywki Championship, League One i League Two przynajmniej do 4 kwietnia.

Coronavirus: English Football League fixtures to be suspended until 4 April https://t.co/zuXUpbDXHO — Sky News (@SkyNews) March 13, 2020

11:30 – Artur Boruc i czterech członków sztabu szkoleniowego przebywają w kwarantannie po wykazaniu symptomów koronawirusa. W tej chwili żadna z osób nie ma pozytywnego testu na COVID-19.

11:00 – UEFA postanowiła zawiesić rozgrywki Ligi Mistrzów i Ligi Europy

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed. Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 13, 2020

10:53 – Rozgrywki Ligue 1 zostały oficjalnie zawieszone.

10:30 – Zespół Evertonu przebywa w tej chwili w kwarantannie. Wszystko z powodu podejrzenia koronawirusa u jednego z zawodników.

🔵 | Club Statement. — Everton (@Everton) March 13, 2020

10:25 – Piłkarze Górnika Zabrze nie pojadą do Łodzi na mecz z ŁKS-em.

9:30 – Późną nocą wyszło na jaw, że koronawirusem jest zakażony młody talent Chelsea, Callum Hudson-Odoi. Chelsea wydała komunikat w tej sprawie. “W poniedziałek rano Callum wykazywał objawy podobne do łagodnego przeziębienia i od tego czasu nie był na boisku treningowym. Jednak jego test był pozytywny tego wieczoru i przejdzie on okres samoizolacji. Pomimo pozytywnego wyniku testu na wirusa, Callum ma się dobrze i nie może się doczekać powrotu na boisko tak szybko, jak to możliwe.” – możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu klubu.