Oficjalnie: Ekstraklasa zawieszona!

Od wczoraj kluby ekstraklasy żyły w ciągłej niepewności. Zagramy czy jednak nie? Dziś przed południem została jednak podjęta oficjalna decyzja w sprawie ZAWIESZENIA rozgrywek najwyższej klasy rozgrywkowej do końca marca 2020 roku.

Zgodnie ze wczorajszym oświadczeniem PZPN, jedynie ekstraklasa, pierwsza oraz druga liga miały rozgrywać swoje spotkania w nadchodzący weekend. Taka decyzja okazała się dość kontrowersyjna zważywszy na to, jak rozwiązano te sprawę w innych ligach, które generują o wiele większe pieniądze. Mimo to byliśmy przekonani, że to jedynie kwestia czasu, kiedy Ekstraklasa S.A pójdzie po rozum do głowy.

I tak się też stało. Liga została zawieszone, ale nie zakończona. Oznacza to, że Legia nie może póki co świętować mistrzostwa Polski. Jednak bazując na wczorajszych informacjach jeśli przerwa potrwa zbyt długo, zostaną zachowane wyniki po ostatniej zakończonej kolejce.

– W ciągu ostatniej doby przeprowadziliśmy szereg konsultacji ze Związkiem oraz z innymi ligami, które również podjęły decyzje o przełożeniu meczów. Zasięgnęliśmy także opinii organów administracji państwowej oraz władz sanitarnych. Prawdopodobną datę wznowienia rozgrywek ustalimy w zależności od aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzeniającym się koronawirusem [COVID-19] lub decyzji UEFA, dotyczących zmiany terminów poszczególnych rozgrywek międzynarodowych. W najbliższy wtorek odbędą się konsultacje UEFA z federacjami oraz ECA i European Leagues, które mogą mieć wpływ na tegoroczny kalendarz lub plany rozgrywek UEFA na kolejny sezon. W zależności od ustaleń będziemy działać na bieżąco w ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i klubami – powiedział Marcin Animucki, Prezes Ekstraklasy S.A.

Co z pierwszą i drugą ligą? PZPN zdążyło wystosować odpowiednie oświadczenie:

– Mając na uwadze zdrowie uczestników wszystkich ligowych meczów i stanowisko klubów informujemy, że mecze 23. kolejki pierwszej oraz drugiej ligi zostają odwołane i odbędą się w najbliższym możliwym terminie – czytamy w komunikacie.