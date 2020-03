Piłkarski Jackpot i Ranking Mistrzów od Betclic

Betclic przygotował dla swoich graczy kolejną edycję Piłkarskiego Jackpota (szczegóły TUTAJ), zwiększając pulę do 20.000 zł! Aby wziąć udział w promocji należy kliknąć „DOŁĄCZ” znajdujące się pod grafiką promocji i obstawić osiem meczów 27. kolejki Ekstraklasy za minimalną stawkę 10 zł. W promocji biorą udział tylko kupony ze zdarzeniami przedmeczowymi, z typami 1 X 2. Każdy gracz może obstawić 5 kuponów kwalifikujących się do promocji!

Jeśli jako jedyny poprawnie wytypujesz wszystkie osiem spotkań, to zgarniesz całą pulę 20.000 zł ! Jeśli ta sztuka powiedzie się więcej niż jednemu graczowi, to podzielą oni między siebie kwotę po równo. Jeśli nikomu się nie uda, to Betclic zwiększy pulę nagród w kolejnej edycji promocji i będzie to robił tak długo, aż ktoś nie rozbije banku! Ponadto, jeśli uda Ci się poprawnie wytypować więcej zdarzeń na jednym kuponie niż Footrollowi to otrzymasz 10 zł bonusu od Betclic.

Kupon Footrolla: