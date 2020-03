[RELACJA LIVE] Koronawirus: Rosyjscy piłkarze gotowi na zakończenie sezonu – 14.03.2020

Koronawirus rozprzestrzenia się po całym świecie coraz bardziej, nie inaczej jest także w świecie piłki nożnej. Na dobrą sprawę czasami pojawia się kilka istotnych informacji w kwadrans, dlatego postanowiliśmy zrobić relację live, by zebrać wszystko w jednym miejscu. Zapis prowadzimy od kilku dni, więc można przejrzeć, jak pandemia wpływała na futbol już od 7 marca. Zapraszamy na relację z 14 marca.

Sobota, 14 marca

15:00 – Leganes przeprowadziło za pomocą Twittera transmisję live z odwołanego meczu przeciwko Realowi Valladoid. Ostateczny wynik 2:1 dla Legenes. Ciekawe.

14:50 – Rosyjska liga nadal rozgrywa swoje spotkania w czasie epidemii koronawirusa. Trwa aktualnie mecz Zenitu z Uralem, a w zespole gości fatalny mecz rozgrywa Maciej Wilusz. Polak złamał linię spalonego przy pierwszej bramce, a także maczał palce przy kolejnych trafieniach Zenitu.

14:03 – Dlaczego Bundesliga nie została zawieszona po pierwszych przypadkach koronawirusa? Odpowiedzi udzielamy tutaj [KLIK]

13:56 – Według Karren Brady, wiceprezes West Hamu, wyniki zmagań w ligach powinny zostać anulowane. Oczywiście w momencie, gdy nie uda się dokończyć sezonu – Nie można wykluczyć scenariusza, w którym wszystkie wyniki z Championship oraz Premier League będą anulowane, a sam sezon ogłoszony zostanie jako nieważny. Liga ma nadzieję, że za trzy tygodnie sytuacja na świecie nieco się uspokoi. To może być tylko marzenie.

Więcej [KLIK]

13:55 – W Hiszpanii odnotowano 2000 przypadków więcej koronawirusa niż wczoraj. Mimo to ludzie wciąż spotykają się na ulicach, piją piwo i żyją jakby nigdy nic.

13:53 – Jeden z dyrektorów Flamengo zarażony koronawirusem.

13:30 – Kluby z Serie A odrzuciły możliwość rozegrania końcówki sezonu w systemie play-off. Więcej [KLIK]

13:05 – Co natomiast z Igrzyskami Olimpijskimi i turniejem siatkarzy?

W piątek dostaliśmy informację od FIVB o przełożeniu Ligi Narodów na termin po igrzyskach olimpijskich w Tokio, tyle że nikt tak naprawdę nie wierzy w to, że te igrzyska odbędą się zgodnie z planem – wyznał prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej – stwierdził prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk.

12:50: Z informacji pozasportowych.

Wygląda więc na to, że Korea Południowa powoli radzi sobie z wirusem.

12:42 – Liga rosyjska też może zostać zawieszona. Kluby są gotowe na ten krok. Decyzja zostanie podjęta we wtorek.

12:30 – Prezydent Lyonu Jean-Michel Aulas przyznał, że Ligue 1 powinno odwołać sezon 2019-20 po tym, jak liga została zawieszona w piątek do odwołania z powodu pandemii koronawirusa.

– Najlepszym rozwiązaniem byłoby stwierdzenie, że sezon się po prostu nie odbył, co pozwoliłoby uniknąć kłopotliwych sytuacji związanych ze spadkiem zespołów.

12:15 – Finał Ligi Mistrzów Ampfutbol w Bielsku Białej został odwołany!

12:13 – Manchester City wzorem Aston VIlli przekazał wszystkie posiłki, które miały być sprzedane w dni meczowym lokalnym organizacjom charytatywnym na rzecz bezdomnych. Ponad tydzień temu podobny krok wykonał Juventus. Informowaliśmy o tym [KLIK]

11:57 – Wirus dotyka oczywiście także największe sportowe gwiazdy na świecie. Były mistrz UFC Conor McGregor poinformował za pośrednictwem Instagrama o śmierci na skutek zarażenia się koronawirusem swojej cioci Anne Moore.

11:53 -River Plate odmówiło gry w Pucharze Argentyny z powodu obaw o koronawirusa. W sobotę wieczorem czasu ich rywalem miało być Atletico Tucuman.

11:49 – Nowe przypadki koronawirusa w Hiszpanii. Tym razem padło na Deportivo Alaves. Klub nie podał konkretnych nazwisk w oficjalnym komunikacie.

11:47 – Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy, w programie Stan Futbolu:

– Wszystko zależy od kalendarza UEFA. Ekstraklasa musi się w niego wpasować. Jeśli EURO 2020 zostanie przesunięte, to dokończenie rozgrywek jest możliwe.

11:43 – świetna “jedynka” włoskiego dziennika. Mocny przekaz i to się liczy!

11:37 – jakie konkretnie straty poniesie UEFA z powodu braku EURO 2020? Odpowiadamy na to pytanie TUTAJ.

11:30 – Szef Serbskiej Federacji Piłkarskiej z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa.

11:16 – Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN o EURO 2020:

– EURO 2020 jest w tej chwili zagrożone. We wtorek mamy specjalną telekonferencję z UEFA, będziemy decydować o wszystkich rozgrywkach europejskich. Nie tylko reprezentacji narodowych, ale także klubowych, czyli o Champions League i Europa League. Jest duże ryzyko, że marcowe mecze towarzyskie nie zostaną rozegrane i nie będzie meczów barażowych w eliminacjach do mistrzostw Europy. Czerwcowo-lipcowe EURO stoi więc pod znakiem zapytania.

11:01 – Brakuje wam futbolu? Można zerknąć chociażby na rosyjski futbol.

Feed off the live football scraps while you can. pic.twitter.com/Iq1lGiiheK

— Daniel Storey (@danielstorey85) March 14, 2020