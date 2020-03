Serie A nadal w kropce. Kluby odrzuciły możliwość alternatywnego zakończenia sezonu

Obecnie mało kto ma pojęcie, jak rozgrywki w europejskich ligach miałyby zostać ostatecznie zakończone. Mimo to władze Premier League czy Serie A rozważają przeróżne opcje. Ci drudzy wpadli na pomysł rozegrania play-offów, które miałyby zdecydować o miejscach w tabeli.

Poprzedniego wieczoru władze ligi zgromadziły się za pośrednictwem połączenia wideo, aby rozwiązać kwestię zakończenia sezonu po minięciu epidemii koronawirusa. Według dziennikarza „La Gazzetta dello Sport”, Nicolo Schiry, kluby odrzuciły propozycję rozegrania play-offów w celu dokończenia obecnego sezonu Serie A. Poniekąd trudno dziwić się takiej reakcji.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Byłoby to z pewnością ciekawe rozwiązanie. Czy jednak kilka spotkań może zdecydować o tym, kto zostanie mistrzem Włoch, a kto spadnie z ligi? Byłoby to irracjonalne i czymś na wzór zwykłego pucharu. Obecnie władze ligi przygotowują inne opcje, a przede wszystkim rozpatrywany jest tryb gry co trzy dni i rozgrywanie meczów w czerwcu, aby doprowadzić do naturalnego zakończenia sezonu w tradycyjny sposób z 38. kolejkami.

Oznaczałoby to z pewnością, że EURO 2020 zostanie przełożone, co wydaje się coraz bardziej prawdopodobne. We wtorek ma zostać podjęta pierwsza decyzja w tej sprawie.