Arka w kryzysie. Problem goni problem

Rok 2020 dla Arki to istny koszmar. Klub nie radzi sobie nie tylko na boisku, ale także przeżywa problemy wewnętrzne. Brak pieniędzy, chaos w strukturach i dziwne decyzje związane z trenerem. Można rzec – polska piłka w pigułce.

Kilka dni temu w Gdyni doszło do zaskakującego ruchu na stanowisku trenera. Nowym szkoleniowcem pomimo zapowiedzi o zatrudnieniu Leszka Ojrzyńskiego, został Krzysztof Sobieraj…jego były asystent z Wisły Płock. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami w Gdyni pojawiły się dwie frakcje. Jedna chciała zatrudnienia Ojrzyńskiego, zaś druga, na czele której stali właściciele, już niekoniecznie. Takie informacje niejako przekazało także oficjalne oświadczenie Arki.

Kwestia trenera to jedno, ale poważniej to wygląda jeśli chodzi o finanse. Arka jest bowiem na skraju bankructwa. W styczniu miasto wstrzymało finansowanie klubu po scysji z Midakami. Zgodnie z doniesieniami „Weszło”, przeprowadzony audyt wykazał dziurę budżetową na poziomie sześciu milionów złotych tylko za ten sezon. Powodem jest zwyczajny brak zainteresowania drużyną, która ani nie przyciąga grą ani wizerunkiem. Po wynikach audytu kupców nie widać, poza jedną lokalną grupą, lecz to nadal nic pewnego.

Zasypanie dziury budżetowej to dość problematyczna kwestia, ponieważ obecnie rodzinie Midaków trudno będzie sprzedać klub nawet za symboliczną złotówkę. Inwestor biorąc pod swoje skrzydła klub będzie musiał bowiem spłacić dług. Obecnie piłkarze nie otrzymali pensji za luty, a obiecane pieniądze mają pochodzić dopiero z kieszeni nowego właściciela.

Obecnie „Arkowcy” zajmują 14. miejsce w lidze. W sześciu ligowych spotkaniach w rundzie wiosennej zdobyli jednak zaledwie cztery punkty. Jeśli sezon zostanie zakończony, to Arka ostatecznie spadnie z ligi.