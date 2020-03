Chwile niepewności w Herthcie Berlin. Zakażony zawodnik, przebadano całą drużynę

Po tym, jak najczęściej używanym słowem, nawet w kontekście świata piłki, był “koronawirus”, inne zaczęło wspinać się na szczyt. Mowa o kwarantannie, której zostało poddanych nie tylko wielu zawodników, ale też całe drużyny. To, jak duże jest ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, potwierdził przykład Valencii, w której wykryto go u 35% osób w klubie.

Tym razem nieciekawie zrobiło się w kontekście klubu polskiego zawodnika, a mianowicie Herthy Berlin. To właśnie w niemieckim klubie koronawirus został niedawno wykryty u jednego z graczy, o czym poinformowano m.in. za pośrednictwem Twittera.

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) March 17, 2020