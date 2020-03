Ukraina także przestaje grać. Została nam już tylko jedna “poważna” liga…

W obliczu grasującego koronawirusa pozmieniało się wiele rzeczy. W dotkniętym także świecie piłki nożnej zostaliśmy “pozbawieni” wszystkich kluczowych rozgrywek, którymi żyjemy na co dzień z tygodnia na tydzień. Wydawało się, że pocieszać będziemy się mogli chociaż tymi nieco mniejszymi.

Jeszcze dwa dni temu mogliśmy zapisywać sobie w kalendarzach godziny meczów ligi rosyjskiej, ukraińskiej, czy tureckiej. Może bez szału, ale w obecnych realiach była to najbardziej jakościowa piłka, jaką mogliśmy oglądać.

Władze tamtych lig do samego końca próbowały zakłamywać rzeczywistość i grać mimo wszechobecnych przeciwskazań, nie zwracając uwagi na to, co dzieje się choćby we Włoszech czy w Hiszpanii. Patrząc zdroworozsądkowo, na szczęście to także się zmieniło.

We wtorkowy ranek dowiedzieliśmy się, że wstrzymana została liga rosyjska, w której jeszcze w ostatni weekend brylował Grzegorz Krychowiak. Dziś “odpadły” nam kolejne rozgrywki, w postaci ligi ukraińskiej. Oznacza to, że – bądź co bądź – hitu w postaci zaplanowanego na zbliżający się weekend meczu Szachtar Donieck – Dynamo Kijów, także nie zobaczymy.

Ostatnią “poważną” ligą, która została nam na ten moment, jest więc turecka Super Lig. Ciekawe, czy i ona nie przestanie grać w ciągu najbliższych kilku dni…