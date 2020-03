Keita wróci do Lipska?!

Naby Keita obecny sezon może zaliczyć do bardzo nieudanych, Gwinejczyk, także z powodu kontuzji, rozegrał zaledwie 368 minut w Premier League. Nic zatem dziwnego, że media spekulują o odejściu pomocnika Anfield. Czy zatem możliwym kierunkiem byłby powrót do RB Lipsk?

Pomocnik za sprawą transferu opiewającego na 60 milionów euro w 2018 roku został jednym z najdroższych zawodników „The Reds” w historii klubu. Mimo to jego wkład w drużynę jest nikły, a podczas obecnej kampanii nie udało mu się na dłużej wejść do pierwszej jedenastki zespołu prowadzonego przez Kloppa. Biorąc pod uwagę ligowe zmagania – zaledwie czterokrotnie wychodził w podstawowej jedenastce. Jeśli spojrzymy na te liczby pod kątem wszystkich rozgrywek, to zliczymy jedenaście występów.

Według doniesień niemieckiego dziennika „Bild”, klub prowadzony przez Juliana Nagelsmanna przez jakiś czas był zainteresowany takim pomysłem. Teraz jednak Lipsk nie byłby na to gotowy, nawet jeśli Liverpool zechciałby go sprzedać. Piłkarz nadal cieszy się dużym uznaniem byłych pracodawców, ale póki co jest to wykluczone.

Niemieccy dziennikarze, że trzy czynniki stoją na przeszkodzie w zawarciu tego porozumienia:

– Wysoka pensja Keity na poziomie 11 milionów funtów rocznie,

– Strategia rekrutacyjna klubu Bundesligi koncentruje się na graczach do 24 lat,

– Kontuzje.

Model biznesowy Lipska koncentruje się na pozyskiwaniu młodych, utalentowanych zawodników, których mogą rozwijać i następnie sprzedawać z zyskiem. Gdyby Liverpool chciał spieniężyć tego gracza, bez wątpienia oczekiwałby zwrotu przynajmniej części pieniędzy zainwestowanych w zawodnika dwa lata temu. Naby jest związany kontraktem z Liverpoolem do 2023 roku, więc liderzy Premier League nie mają zamiaru pozbywać się tego zawodnika. Z podobnego założenia wychodzi także Juergen Klopp, który jest nadal entuzjastą talentu piłkarza.