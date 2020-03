“That’s all folks!” – właśnie padła ostatnia “oglądalna” liga

Ostatni tydzień to przede wszystkim trudne, ale potrzebne decyzje. Niemal codziennie, czasem nawet w odstępie godzin czy minut, dowiadywaliśmy się o kolejnych rozgrywkach, które zdecydowały się zawiesić swoje działanie, zwykle oficjalnie na okres kilku tygodni. Pocieszaliśmy się tym, że zostali chociaż nieliczni.

Na początku tygodnia wciąż mogliśmy liczyć, że obejrzymy zmagania piłkarzy na Ukrainie, w Rosji i Turcji. Całkiem nieźle jak na obecne warunki, ale nadzieja nie trwała długo. We wtorek kibicom odebrano futbol rosyjski, w środę ukraiński, a dziś padł ostatni “bastion” – właśnie turecka Super Lig.

Rozgrywki, które na siłę próbowały oszukiwać rzeczywistość, zostały w końcu przyciśnięte do ściany. Najróżniejsze organizacje wysyłały prośby o podjęcie wiadomej decyzji, coraz bardziej niekomfortowo czuli się także sami zawodnicy. Najlepszym przykładem jest Mikel John Obi, który na Instargamie skrytykował kontynuowanie gry w obliczu epidemii, po czym jego kontrakt z Trabzonsporem został rozwiązany…

FIFPRO has written to the Turkish #SuperLig and federation asking them to urgently reconsider the decision to continue matches and training during the #coronavirus outbreak

Numerous foreign players have contacted us to say they are uncomfortable continuing as #COVID19 spreads pic.twitter.com/2N3owMyf5i

— FIFPRO (@FIFPro) March 19, 2020