Cel: napastnik. Manchester United pozyska rewelację Ligue 1?

“Czerwone Diabły” od lat zmagają się z wieloma problemami i nie sposób wskazać wśród nich jednego głównego, którego rozwiązanie z pewnością naprawiłoby sytuację w klubie. Można natomiast rozwiązywać je po kolei, jeden po drugim. Jaki tym razem? Ofensywa…

Manchester United w swojej historii miał wielu kapitalnych napastników, ale od kilku sezonów nie było takiego, którego moglibyśmy nazwać gwiazdą z najwyższej półki. Wystarczy powiedzieć, że fani klubu z północy Anglii do dziś z nostalgią wspominają Robina van Persiego.

Rozwiązaniem problemu jakości tej formacji miał być Romelu Lukaku ściągnięty za ogromne pieniądze, ale jak wiemy on także szybko zgasł w drużynie, która nie dawała mu odpowiedniego wsparcia i wystarczająco dobrych podań. Doszło do tego, że obecnie na typowej “dziewiątce” zaczęto grać Rashfordem, a po jego kontuzji miejsce to zajął Ighalo.

Wiele wskazuje na to, że niebawem na Old Trafford pojawi się napastnik o wielkich możliwościach, młoda perełka, która w obecnym sezonie pozytywnie zaskoczyła w Ligue 1. Mowa o Victorze Osimhenie, zawodniku Lille. Nigeryjczyk trafił do Francji niespełna rok temu z belgijskiego Charleroi i z miejsca zaczął regularnie trafiać.

21-latek w 38 dotychczasowych występach zdobył 18 bramek, do których dołożył sześć asyst. To bardzo podobne liczby do tych z poprzedniego sezonu we wcześniej wspomnianym klubie, co pokazuje, że Osimhen wciąż się rozwija. Jak myślicie, czy kolejny młodzieniec mógłby okazać się rozwiązaniem problemów Manchesteru United w ofensywie? Przeszkodą może okazać się cena – francuski klub upiera się przy kwocie 80 milionów euro…