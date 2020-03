Oficjalnie: Igrzyska Olimpijskie zostaną przełożone

Kolejne ważne sportowe wydarzenie zostało przełożone z powodu koronawirusa. W związku z pandemią, Igrzyska Olimpijskie odbędą się w przyszłym roku.

Koronawirus paraliżuje wszystkie rozgrywki sportowe. Z powodu pandemii, ligi oraz turnieje w większości państw świata zostały zawieszone bądź odwołane. Tak było choćby w przypadku Euro 2020, które UEFA postanowiła przełożyć na przyszły rok.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że podobną decyzję podjęto w sprawie tegorocznych Igrzysk, które miały odbyć się w Tokio. Co więcej, w stolicy Japonii pod koniec ubiegłego tygodnia rozpalono znicz olimpijski. To sprawiło, że ludzie zaczęli się licznie gromadzić, co jest niebezpieczne w związku obecną pandemią.

Nawet, gdyby świat poradził sobie z koronawirusem do czasu igrzysk, problemem byłyby kwalifikacje olimpijskie. Sportowcy wielu dyscyplin mieli wziąć w nich udział w najbliższych miesiącach, jednak z powodu koronawirusa decydowano się je odwołać.

Igrzyska Olimpijskie w Tokio miały się odbyć pierwotnie od 24 lipca do 9 sierpnia 2020 roku. Nowej daty jeszcze nie ustalono, aczkolwiek ostatecznym terminem rozgrywek będzie lato przyszłego roku.

Fot. Międzynarodowy Komitet Olimpijski