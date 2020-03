Legendarny turecki trener zakażony koronawirusem

Koronawirus wciąż nie oszczędza świata futbolu. Kolejną osobą, u której wykryto COVID-19 jest turecka legenda, Fatih Terim.

Przez długi czas wydawało się, że koronawirus trzyma się z dala od Turcji. W ciągu ostatniego tygodnia liczba zakażonych w kraju gwałtownie wzrosła. Obecna liczba tamtejszych zakażonych wynosi ponad 1500.

COVID-19 dotarł również do tureckiego futbolu. Trener Galatasaray, Fatih Terim wyznał na Twitterze, że jest w gronie zarażonych.

– Mój wynik testu na obecność koronawirusa okazał się pozytywny. Teraz przebywam w szpitalu i jestem w dobrych rękach. Nie martwcie się. Przekażę kolejną wiadomość, gdy tylko będę mógł. – przekazał Fatih Terim na Twitterze.

Trener Galaty to jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza postać tureckiego futbolu. Z zespołem ze Stambułu zdobył osiem mistrzostw kraju, a także w 2000 roku sięgnął po Puchar UEFA, co jest największym sukcesem tureckiej piłki klubowej. Poza tym doszedł z reprezentacją swojego kraju do półfinału Mistrzostw Europy. Przez jakiś czas prowadził również włoskie drużyny – Milan i Fiorentinę.