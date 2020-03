Glik planuje powrót do Włoch?

Kamil Glik dochodzi powoli do schyłku swojej kariery. Polak ma obecnie 32 lata i przez ponad rok ważny kontrakt z Monaco. Co będzie dalej? Póki co tego nie wiemy. Jednak ostatni wywiad naszego reprezentanta zdradza, że być może za jakiś czas ponownie zobaczymy go na włoskich boiskach.

Obrońca w wywiadzie dla „La Gazzeta Dello Sport” zabrał głos na wiele kwestii. Motywem przewodnim rozmowy był oczywiście koronawirus, który we Włoszech zbiera potężne żniwa. Doświadczony zawodnik odniósł się także do Francji, gdzie także panuje trudna sytuacja.

– Tutaj w Monte Carlo jest wiele obaw, sytuacja z dnia na dzień się pogarsza. Od kilku dni nie wolno wychodzić z domu, wszystko jest zamknięte, tak jak we Włoszech. Zagrożenie jest bardzo poważne. Z sportowego punktu widzenia wszystko się zatrzymało. Ligue 1 jest zawieszona, treningi odwołane.

Były obrońca Torino ma nadal bliski związek z Włochami i przyznał, że codzienne doniesienia z jego „drugiego domu” są straszne.

– Czytam włoskie gazety i śledzę wiadomości po sześciu latach spędzonych w tym kraju. To mój drugi dom, w którym zostawiłem kawałek serca, zwłaszcza w Turynie, w którym istnieje największe niebezpieczeństwo. W wolnych chwilach co weekend oglądałem Serie A w telewizji i starałem się regularnie śledzić mecze Torino. Dla mnie to najlepsza liga na świecie. Cieszę się, że wielu moich znajomych gra w tym kraju. Za moich czasów byłem jednym z pierwszych polskich graczy, którzy trafili do tej ligi. Czy kiedykolwiek wrócę do tego kraju? Gdybym otrzymał propozycję, z pewnością bym ją rozważył.

Kontrakt Glika wygasa w czerwcu 2021 roku. Powrót do Serie A wydaje się zatem całkiem prawdopodobny.