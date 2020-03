Fabregas o powrocie do Anglii. “Po tej rozmowie z Mourinho…”

Cesc Fabregas w 2014 roku stanął przed trudną decyzją wyboru nowego klubu. W Barcelonie nie było już dla niego miejsca, a na jego stole pojawiały się propozycje z Anglii. Kiedy większość kibiców spodziewała się, że trafi do Arsenalu, ten ostatecznie wybrał propozycję Chelsea. Dlaczego?

Hiszpan opuścił „Kanonierów” w 2011 roku, aby ponownie spróbować swoich sił w „Dumie Katalonii”. Jego współpraca z Pepem Guardiolą nie układała się jednak owocnie i zawodnik po kilku latach postanowił wrócić na stare śmieci. W grze o jego podpis rywalizowały najlepsze kluby w Anglii, ale ostatecznie Arsene Wenger nie widział dla niego miejsca w swoim składzie. Wykorzystać to postanowił Jose Mourinho, który odbył z Ceskiem pewną rozmowę.

– Rozmawiałem z Mourinho, ale nie sądziłem, że to się kiedykolwiek wydarzy z powodu mojej przeszłości w Barcelonie oraz Arsenalu. Kiedy opuściłem pokój wraz z Mourinho, powiedziałem swojemu agentowi „to wszystko, przenoszę się do Chelsea”. Nie interesowały mnie pieniądze. To co mi powiedział w zupełności mi wystarczyło. Stwierdził, że marzy, abym został liderem jego drużyny.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Fabregas potwierdził, że wiedział o konsekwencji takiego ruchu i sporej niechęci ze strony sympatyków Arsenalu. Z drugiej strony dziś nie żałuje takiej kontrowersyjnej decyzji.

= Wiedziałem, że będzie to miało konsekwencje. Jednak tak samo byłoby gdybym wybrał ofertę z City lub United. Ja tylko chciałem wrócić do Premier League. Cieszę się, że podjąłem tę decyzję, ponieważ przez te pięć lat byłem tam bardzo szczęśliwy, wygraliśmy dosłownie wszystko w Anglii.