Letnie okienko transferowe… aż do zimy? FIFA myśli nad nietypowym rozwiązaniem

Koronawirus rozgościł się w naszym świecie na dobre i nie tylko sparaliżował wszystkie rozgrywki, ale wciąż nie daje szans na jakiekolwiek szacowanie, kiedy wszystko będzie mogło zacząć wracać do normy. Nie trzeba mówić już nikomu, że obecna sytuacja wyraźnie wpłynie na przyszłość piłki nożnej…

Wiele klubów przez brak wpływów gotówki może przestać istnieć. Jeszcze inne wpadną w wielkie tarapaty, z których wygrzebywanie się być może potrwa lata. Zostawienie tego co się dzieje “samopas” oznaczałoby katastrofę, mądre głowy probują więc szukać rozwiązań, które ewentualnie zminimalizują straty.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Jeden z nich zaproponowały 72 kluby zrzeszone w English Football League (niższe angielskie ligi), według których letnie okienko transferowe powinno potrwać… aż do zimy. Ich zdaniem miałoby to pomóc w radzeniu sobie z nową rzeczywistością, która z pewnością zastanie wiele z nich. Co ciekawe, pomysł spodobał się władzom Premier League, a FIFA powołała już specjalną komisję, która rozważy taką ewentualność.

Jak myślicie, czy okno trwające pół roku ma prawo bytu? Z jednej strony na pewno pomogłoby klubom budować kadry, w wielu przypadkach zupełnie nowe, z drugiej jednak oznaczałoby to niekończące się spekulacje i konieczność gry ze świadomością, że zawodnik w każdej chwili może odejść. Cóż, jak na razie brzmi to co najmniej “dziwnie”.