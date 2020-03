Kolejny włoski gigant zainteresowany Arkadiuszem Milikiem!

Przyszłość Arkadiusza Milika w Napoli stoi pod dużym znakiem zapytania. Polak nadal nie ustalił warunków nowego kontraktu. Tymczasem obecna umowa napastnika ważna jest tylko do końca sezonu 2020/2021. Tę sytuację chcą wykorzystać ligowi rywale ekipy z Neapolu. Według ostatnich doniesień, Juventus jest zainteresowany 26-letnim zawodnikiem.

W trwającej kampanii, Arkadiusz Milik radzi sobie bardzo dobrze. Polak zdobył 9 goli w 16 ligowych meczach, trafiając do siatki co 137 minut. Byłemu piłkarzowi Ajaksu udało się także strzelić 3 bramki w 4 występach Ligi Mistrzów. Tym samym, Milik ma na swoim koncie 12 trafień we wszystkich rozgrywkach.

Niepewna przyszłość Arkadiusza w Napoli powoduje, iż sytuację napastnika bacznie obserwują rywale. Jakiś czas temu, media z Półwyspu Apenińskiego informowały o zainteresowaniu ze strony Interu. Tym razem, dziennikarz Rai Sport donosi, że Milika może sprowadzić także Juventus. “Stara Dama” jako priorytet ustaliła sobie Mauro Icardiego, jednakże transfer Argentyńczyka nie jest łatwy do zrealizowania.

W przypadku reprezentanta “Biało-Czerwonych” jest nieco inaczej. Przedstawiciele Napoli nie mogą ustalić sobie wygórowanych żądań. Tym samym, Arkadiusz Milik ma być dostępny w letnim oknie transferowym za kwotę 40 milionów euro.