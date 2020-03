Nie dojdzie do wymiany między Bayernem i City. Brak zgody jednego piłkarza!

Do rozpoczęcia transferowego okienka mamy jeszcze kilka miesięcy, a z powodu obecnej sytuacji trudno jest przewidywać w jaką stronę pójdzie ten rynek. Mimo to największe kluby na świecie rozpoczęły już pierwsze rozmowy w tej sprawie. Mowa tutaj między innymi o Bayernie Monachium oraz Manchesterze City, którzy chcieli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.

Chęć odejścia z Manchesteru City przez Leroya Sane jest niemalże tajemnicą poliszynela. Według doniesień niemieckiego dziennika „BILD”, Bayern chciał wykorzystać te sytuację i zaproponować „Obywatelom” Davida Alabe. Austriak także rozważa opuszczenie aktualnej drużyny i z chęcią rozpocząłby nową przygodę w innej ekipie.

Mimo to niemieccy dziennikarze twierdzą, że obrońca nie ma zamiaru przenosić się do Anglii. Piłkarz wraz ze swoim agentem preferują przenosiny do Hiszpanii, a w kręgu zainteresowanych drużyn wymienia się oczywiście dwie największe marki z La Liga, czyli Real Madryt oraz Barcelonę. Oba kluby powinny niebawem poszukiwać następców między innymi dla Marcelo oraz Jordiego Alby.

Czy brak wymiany wyklucza przenosiny Leroya Sane do Monachium? Najprawdopodobniej nie. Niemiec dalej jest chętny na zmianę barw klubowych i nie ma zamiaru spędzić kolejnego sezonu przy Etihad Stadium.