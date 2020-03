Ajax niebawem ogłosi rozstanie z legendą? Na decyzję ma tylko kilka dni

Koronawirus namieszał w świecie futbolu nie tylko “tu i teraz”, ale wpłynął na wiele rzeczy, które będą ciągnęły się jeszcze przez bliżej nieokreślony czas. Poza przekładanymi turniejami, kłopotami finansowymi i dziesiątkami innych kwestii, spowodował inną zagwozdkę – co z kontraktami zawodników, które wygasają tego lata?

Wszystko wskazuje na to, że poznaliśmy odpowiedź na to pytanie. Agencja Reutera, powołując się na wewnętrzny dokument FIFA, opublikowała jego fragment: “Jeśli ważności umowy upływa w pierwotnym terminie zakończenia sezonu, wówczas taka umowa powinna być przedłużona do nowego terminu zakończenia sezonu”.

Rozwiewa to pewne wątpliwości, ale wpływa także na graczy, którym kluby niekoniecznie chciały przedłużać umowy. Do tego grona może należeć Ajax Amsterdam, którego włodarze wciąż zastanawiają się, czy podpisać nową umowę ze swego rodzaju legendą holenderskiej piłki, czyli Klass-Janem Huntelaarem.

Według informacji szala przechyla się na stronę pożegnania z niespełna 37-letnim napastnikiem, ale czasu na decyzję jest coraz mniej. Dlaczego? Otóż okazuje się, że jeśli klub nie poinformuje o określeniu się przy którymś ze stanowisk w sprawie, umowa zawodnika zostanie… automatycznie przedłużona.

Doświadczony snajper w obecnym sezonie wystąpił 32-krotnie, zdobywając 10 bramek. Jak myślicie, czy do końca miesiąca Ajax faktycznie oficjalnie go pożegna?