Neuer odejdzie z Bayernu? Jeden faworyt do zakupu Niemca

Manuel Neuer od 2011 roku regularnie zajmuje miejsce pierwszego bramkarza Bayernu Monachium. Niemiec oprócz przerw spowodowanymi kontuzjami gra niemalże w każdym meczu i przez blisko 9 lat zyskał miano lidera drużyny. Mimo to coraz częściej media wspominają o odejściu Niemca tuż po zakończeniu obecnego sezonu.

Zgodnie z doniesieniami niemieckiego dziennika „BILD”, golkiper nie kwapi się do przedłużenia aktualnej umowy z „Bawarczykami”, która wygasa w 2021 roku. 33-latek oczekuje bowiem dłuższej umowy aniżeli obecnie oferują mistrzowie Bundesligi.

Taką sytuację może wykorzystać Chelsea, która miewa poważne problemy na tej pozycji. Kepa, czyli najdroższy bramkarz na świecie, miewa kłopoty z ustabilizowaniem formy. Z tego powodu Frank Lampard postanowił na kilka spotkań posadzić go na ławce, dzięki czemu szanse otrzymał Willy Caballero.

Angielskie media informowały, że szkoleniowiec „The Blues” ma zamiar jednak ściągnąć bramkarza wyższej klasy, stąd także zainteresowanie między innymi Onaną z Ajaksu Amsterdam. Wracając do Neuera, to nadal nie wiadomo, czy Bayern za wszelką cenę zechce zatrzymać swojego zawodnika. Przypomnijmy, że niemiecki klub zakontraktował już Alexandra Nuebela z Schalke i to on w najbliższych latach może pełnić rolę „jedynki” w zespole.