Kluby ekstraklasy będą mogły obniżyć pensje piłkarzy o połowę

Kluby ekstraklasy będą mieć prawo do obniżki pensji swoich piłkarzy na czas pandemii. Ekstraklasa SA podjęła decyzję o tym, że obecne wysokości kontraktów mogą zostać obniżone o połowę.

Na początku tygodnia decyzje o cięciu pensji zostały podjęte w Śląsku Wrocław. Rada drużyny wystosowało pismo do zarządu klubu, który przystał na warunki. Oświadczenie do klubowych władz wystosowali również piłkarze i trener Wisły Kraków.

W temacie obniżek pensji w polskiej lidze wypowiedział się dziś dla “Sportowych Faktów” prezes Polskiego Związku Piłkarzy, Euzebiusz Smolarek.

– Scenariusz związany z obniżaniem wynagrodzeń piłkarzy może okazać się konieczny, ale nie może zostać to odgórnie narzucone. Każdy zdaje sobie sprawę, że kluby żyją ze sponsorów, umów telewizyjnych i przychodów z dnia meczowego. Teraz rolą klubów jest to, aby uczciwie przekazały zawodnikom informacje, jakie zostały wprowadzone oszczędności nie tylko na płaszczyźnie ich wynagrodzeń, ale także w innych obszarach funkcjonowania Klubu. Nie można wszystkiego przerzucać tylko na zawodników. Myślę, że jeśli zawodnicy otrzymają szczerą informację, że nie tylko ich wynagrodzenia są obniżane, a obniżane są koszty funkcjonowania całego klubu, to na pewno inaczej do tego tematu podejdą. – wyznał były reprezentant Polski.

Kluby ekstraklasy nie będą mieć nakazu obniżki pensji swoich piłkarzy, aczkolwiek otrzymają takie prawo. Poniżej cała treść oficjalnego komunikatu Ekstraklasa SA.

Wskutek wprowadzonych w Polsce ograniczeń kluby nie mogą prowadzić zorganizowanych treningów i rozgrywać meczów. W rezultacie, świadczenie usług profesjonalnych przez zawodników na rzecz klubów w dotychczasowym kształcie zostało znacząco ograniczone, a kluby nie osiągają zaplanowanych przychodów. Przyjęta uchwała ma na celu minimalizowanie negatywnych wpływów pandemii na sytuację finansową klubów, a zwłaszcza uchronienie ich przed bankructwem, zachowanie miejsc pracy i ochronę wynagrodzeń, a także zapewnienie integralności rozgrywek.

Uchwała rady nadzorczej Ekstraklasy reguluje, że kluby są uprawione do obniżenia wynagrodzenia piłkarzy o 50%, jednak do kwot nie niższych niż 10 tys. zł brutto w przypadku umów o pracę lub umów cywilnoprawnych dla zawodników nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do 10 tys. zł netto dla piłkarzy rozliczających się z klubami na podstawie faktury VAT. Obniżki wynagrodzeń piłkarzy mają obowiązywać od 14 marca br. do minimum pierwszego meczu ligowego w Ekstraklasie rozgrywanego jako impreza masowa z udziałem publiczności, jednak nie krócej niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego 2019/2020 lub do dnia 30 czerwca 2020 r. – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

Na bazie uchwały rady nadzorczej zarząd Ekstraklasy zwróci się do zarządu PZPN o przyjęcie stosownych regulacji w Federacji w tym zakresie, obejmujących także zasady wyłączające możliwości rozwiązania kontraktów przez zawodników wskutek obniżek wynagrodzeń dokonanych na bazie uchwalonych zasad. Ta pomoc ze strony Związku jest obecnie traktowana przez kluby jako priorytetowa, gdyż zapewnia wsparcie w bieżącym sezonie i daje szanse na przetrwanie tego trudnego okresu.