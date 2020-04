Trenerzy reprezentacji z przekazem do piłkarzy. Wielkie obniżki płac w PZPN

Podczas ostatnich dni niemalże codziennie wałkowany jest temat obniżek wynagrodzeń. Dochodzą do nas informacje nie tylko z polskiej, ale także z zagranicznej piłki, między innymi także z najbogatszej ligi na świecie, czyli Premier League. W ubiegłym tygodniu zamrozić swoje wypłaty postanowili gracze Śląska Wrocław, a za ich przykładem podążyli także zawodnicy Wisły Kraków. Na reakcję szkoleniowców reprezentacji Polski nie musieliśmy zatem długo czekać.

Zgodnie z informacjami Krzysztofa Stanowskiego z „Weszło”, trenerzy reprezentacji narodowych przez cztery następne miesiące otrzymają mniejsze wynagrodzenie o połowę. Największe cięcia czekają oczywiście trenerów z najlepszymi kontraktami. Możemy się zatem spodziewać, że najbardziej ucierpi Jerzy Brzęczek (tyczy się to także jego sztabu) oraz Czesław Michniewicz.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Co ważne, z inicjatywą w tej sprawie wyszli sami szkoleniowcy. Trzeba przyznać, że to świetny zabieg, biorąc pod uwagę obecne dyskusje związane z tym tematem. Obecnie mamy dwie frakcje, które walczą ze sobą w tej sprawie. Z jednej strony są prezesi klubów oraz spółką Ekstraklasa, z drugiej zaś piłkarze i ich stowarzyszenie prowadzone przez Euzebiusza Smolarka.

Jeśli jednak piłkarze zrozumieją, że redukcja płac dotyka nawet tak ważne osoby jak selekcjoner reprezentacji, to na pewno będą bardziej skłonni do negocjacji. Póki co mamy jednak takie sytuacje, jak obecna w Jagiellonii, gdzie Cezary Kulesza nadal nie osiągnął porozumienia z zawodnikami.