Wróci normalność do polskiej piłki? Interesująca zmiana PZPN

Ostatnia reforma związana z nazewnictwem w polskich ligach miała miejsce w kilkanaście lat temu. To wówczas od sezonu 2008/2009 PZPN na walnym zgromadzeniu przyjął ustawę, która zmieniła nazwę ówczesnej pierwszej ligi na ekstraklasę. Już niebawem może to jednak ulec zmianie.

Informacje potwierdził dziennikarz „Przeglądu Sportowego”, Piotr Wołosik.

– Z tego, co słyszę PZPN ma bardzo dobry pomysł, a prace trwają i będzie porządek. ESA będzie miała wyłączne prawa także do nazwy 1 liga. A następnie 2 liga, 3 liga, liga międzywojewódzka, wojewódzka, okręgowa, A-klasa, B-klasa.

Doniesienia niejako potwierdził także Zbigniew Boniek:

Kto tam u mnie jest kretem? https://t.co/2RklPgcnhB — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 31, 2020

Obecny system rozgrywek zawiera poniższe gradacje:

Ekstraklasa, I liga, II liga, III liga (złożona z czterech grup), IV liga, klasy okręgowe, klasy A, B, C.

Czy nowy format będzie bardziej czytelny? Na pewno tak. Oczywiście należy wspomnieć, że Ekstraklasa nadal może być tytułowana Ekstraklasą, ale zwyczajnie zmieni się nazwa dla drugiej – biorąc pod uwagę poziom – ligi.

Wygląda więc na to, że w końcu wróci normalność do polskiej piłki. Przez lata między innymi piłkarscy agenci mieli problemy, aby wytłumaczyć chętnym zespołom do zakupu pewnego piłkarza, że pierwsza liga wcale nie posiada najlepszych drużyn.